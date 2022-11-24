【仔仔一堂】王賢誌主持男同志真人騷　一文盡睇10位參加者背景資料

▲ 《仔仔一堂》

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2全新真人騷節目《仔仔一堂》早前傳因為題材敏感而被放入雪櫃，不過今日（11月24日）宣布節目將於11月28日起播出。

有關方面表示，《仔仔一堂》以「絕不歧視愛情」為中心思想，邀10名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情。

同時指，觀眾能透過參加者的相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己—「勇敢去愛」。

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▲ 《仔仔一堂》

參加者各具特色

今日《仔仔》將透過J2官網發放10位仔仔官方資料及宣傳短片，各有特色，除有IG Followers超越10萬的KOL界別代表外，還有型男主廚、花藝設計師、港大研究院講師、小提琴手，及科技金融合規及風險管理主任等。

顏值方面，外表酷似言承旭加李日朗的顏值代表Andrew，最愛竟是寫Essay，更坦言自覺Boring，期待值爆燈。「嫰版王浩信」Louis亦相當屈機，除擅長水上運動，還熱愛寫書法，加上文青Feel爆燈的半含羞笑容，絕對是筍盤中的筍盤。

「Young版尊龍」Ray及「柔情版香取慎吾」Howard顏值度亦值得關注，同樣擁有水汪汪大眼睛的二子各有特色，自小已開始護膚的Ray、性格特質係「愈熟絡愈冷漠」；至於Howard則周身刀張張利，加上開朗、愛好奇的性格，亦甚有潛質彈出。

1.「型男混合體」Andrew

職業：香港大學研究院講師

特點：博士生、運動健將、自封Boring Guy、鍾意寫Essay

「我同媽咪Come Out時佢好Surprise，佢本身因為我21歲都未拍拖已經好緊張，Aunties同Uncles都打畀佢問個仔點解未拍拖。」

▲ Andrew

2. 「花美男」Carson

職業：花藝設計師、Freelance model

特點：曾參與世界性男士選美比賽、運動健將

「因為我同屋企人一齊住，我估佢哋不嬲都估到，所以我同媽咪講完之後佢『哦』咗聲，咁就完咗架喇。」

▲ Carson

3. 「可愛兜風耳」HoHo

職業：舞台劇演員

特點：愛撒嬌的暖男

「我媽咪講過好窩心嘅說話係:『你做咩都唔緊要，最緊要你開心』。」

▲ HoHo

4.「陽光男孩」Juzco

職業：KOL

特點：為人隨和、Talkative、偏愛粗眉男、唔識怕醜、愛嫲嫲

「我最大力量係嫲嫲，我好開心有呢個嫲嫲，去支持住我成長。」

▲ Juzco

5.「嫰版王浩信」Louis

職業：科技金融合規及風險管理主任

特點：愛寫書法、動靜皆宜、酷愛水上運動

「我哋其實同普通人冇分別，我哋都會做男女之間拍拖會做嘅事情」

▲ Louis

6.「Young版尊龍」Ray

職業：美容業務經理

特點：細細個開始護膚、愈熟絡愈冷漠

「其實come out唔係咁可怕嘅事」

▲ Ray

7.「純愛莫少聰」Nelbon

職業：調酒師

特點：飲酒變外向、偏愛純情男、自稱多重人格

「中學時同某個男仔比較friend，佢同其他女仔玩時個心會乸住乸住。」

▲ Nelbon

8.「害羞台男」Kevin

職業：游泳教練

特點：慢熱、怕醜、單純毫不做作、修圖專家、看《真情》長大

「希望香港呢個界別嘅朋友，會好似台灣咁可以結婚。」

▲ Kevin

9. 「型男主廚」Kenny

職業：私房菜廚師

特點：內外不一、鍾意做GYM、喜愛小動物、慢熱型男

「你唔需要講好多嘢，一個小小嘅動作，已經可以Support到一個人。」

▲ Kenny

10.「柔情版香取慎吾」Howard

職業：小提琴樂手、模特兒

特點：開朗好奇、愛探索新事物

「希望可以幫助多啲人了解，我哋呢個群組係點樣生活」

▲ Howard

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