【防疫措施】理大未有計劃對公眾重開校園　滕錦光：疫情持續要控制人流

▲ 理大校長滕錦光。（陳國峰攝）

本港疫情持續，部分大學校園對外重新開放，毋須事先登記，亦可進入。香港理工大學目前仍要求學生進入校園時拍卡，訪客要事先登記，並持有效二維碼才可進入校園。被問到校方計劃何時重開校園，理大校長滕錦光今日（24日）說，理大校園位處中心位置，在疫情仍持續下，暫未有計劃重新開放校園。

滕錦光稱，知道有其他院校現可重新開放校園，但理大地理位置與其他大學不同，是處於中心位置，交通四通八達，加上校園地方不大，學生密度高，在疫情仍持續的情況下，防疫措施放寬是會慢一點。他亦指，校方有不斷檢視情況，但認為目前要控制人流，避免太多人出現在校園內，暫未有計劃重新開放校園。

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記者：黃悅晴