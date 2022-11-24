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【防疫措施】理大未有計劃對公眾重開校園　滕錦光：疫情持續要控制人流

社會 18:01 2022/11/24

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

理大校長滕錦光。（陳國峰攝）

本港疫情持續，部分大學校園對外重新開放，毋須事先登記，亦可進入。香港理工大學目前仍要求學生進入校園時拍卡，訪客要事先登記，並持有效二維碼才可進入校園。被問到校方計劃何時重開校園，理大校長滕錦光今日（24日）說，理大校園位處中心位置，在疫情仍持續下，暫未有計劃重新開放校園。

滕錦光稱，知道有其他院校現可重新開放校園，但理大地理位置與其他大學不同，是處於中心位置，交通四通八達，加上校園地方不大，學生密度高，在疫情仍持續的情況下，防疫措施放寬是會慢一點。他亦指，校方有不斷檢視情況，但認為目前要控制人流，避免太多人出現在校園內，暫未有計劃重新開放校園。

理大智庫「科技及創新政策研究中心」今日舉行開幕禮，研究碳中和、大灣區創科發展等3個範疇的議題，詳情即看：【下一頁】

中文大學今日舉行畢業禮，疫情下加設保安看守的港鐵大學站出入口，今早亦「不設防」，所有畢業生及其親友毋須出示證件也可自由出入中大校園，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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