【中大畢業禮】中大生峰火台示威與校內保安口角　警員到場介入

▲ 中大學生在校內示威期間疑與校內保安發生口角，其後有警員入校介入。（大學社區報網上直播截圖）

中文大學今日（24日）舉行畢業禮，下午4時許有多名中大學生在百萬大道峰火台示威，關注去年已「解散」的中大學生會、上月中大校徽風波，以及校園打針防疫政策等議題。示威期間有多名中大保安到場，欲收走示威物品，據報雙方疑發生口角，有保安聲稱涉事學生干犯恐嚇罪，遂包圍學生及報警。事件擾攘超過1小時，直至5時半左右，多名警察入校介入事件後，涉事學生遭警員警告後終獲放行。

中大事後解釋，因有人挑釁及以粗言穢語侮辱大學保安員，多番勸喻無效，有關人士行為「可能構成公共秩序風險」，校方才決定報警求助。

挑釁辱罵保安員 中大憂構成「公共秩序風險」報警

今午多個中大書院陸續在校內舉行畢業禮，期間鄰近百萬大道畢業禮場地旁的峰火台爆衝突。據中大「大學社區報」（前身為中大學生報）今午4時許在社交平台指，烽火台有多名學生仿製成畢業袍的黑色垃圾袋，就不同議題進行「行為藝術抗議」，寫上「最後一屆SU選民」標語，相信是關注去年宣布「解散」的中大學生會，以及諷刺學校飯堂（canteen）收費貴，自嘲成為「合資格社畜」等。

▲ 今日（24日）舉行中大畢業禮，中大峰火台有多名中大生身穿仿製畢業炮進行抗議。（中大「大學社區報」facebook相片）

有學生亦帶同「針大通」學生證（原名為「中大通」）模型，估計諷刺校方要求學生進入校園必須達到相關接種要求，派發仿製「畢業證書」，印有已撤回的新校徽，以及被諷為「野雞大學」的新校徽惡搞圖。

據中大社區報指，直至4時半，有多名身穿螢光衣的中大保安到場，要求示威學生出示學生證數集個人資料，並引述有保安稱「活動未有許可」，試圖收走示威物品；直至5時許，據報雙方交涉期間疑發生口角，有保安聲稱有學生干犯恐嚇罪，遂包圍該學生及報警。

據直播影所見，多名學生被中大保安築起人鏈包圍；直至下午5時半左右，多名軍裝警到場介入事件，逐一登記在場人士證件，歷時不足10分鐘，涉事學生終獲放行。

學生示威及後由警員到場調查情況即看：

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中大回應表示，今午4時許，大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂，校方解釋「由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險」，因此校方決定報警求助。警方接報到場，在了解事件之後，已向相關人士發出警告，其後該些人士陸續散去。

TOPick問及學生抗議所關注的大學打針防疫政策，以及中大學生會問題等，校方表示沒有回應。

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記者：馮琪雅