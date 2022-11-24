【大排長龍】校際朗誦節網站疑似「爆server」家長鬧爆　主辦方宣布截止時間延長一日

▲ 校際朗誦節網站疑似「爆server」，主辦方宣布截止時間延長一日。（校際朗誦節網站截圖）

第74屆香港學校朗誦節原定今日（24日）下午5時截止提交影片參與，但朗誦節網站系統「大塞車」，大批家長未能進入網站提交影片，主辨方今日宣布將截止時間延長一日，至明日（25日）下午5時。

今年校際朗誦節將以「錄影模式」 比賽，由評判評審參賽者錄影片段，原定截止提交影片日期為今日下午5時，但根據Facebook專頁「山地媽」表示，昨晚網站已經開始大排長龍，昨晚11時半已有1千多位家長正排隊登錄網站，又指平台疑似「爆server」。

waiting room入唔到，入到去都唔代表upload到，有家長話1點搞到而家就快5點deadline都未得。

主辦方今日下午4時45分宣布，由於系統於今日下午1時33分起出現網絡不穩情況，影片提交截止時間現延長一日，至11月25日下午5時。主辦方提醒家長，現為提交影片高峰期，等候時切勿離開、關閉或重新整理排隊畫面。

主辦方又指，現時上載量極高，系統需要更長時間發出系統電郵及將影片轉碼，提交人或需等候數小時以上。

大批家長留言鬧爆，不過亦有家長認為應提早遞交，避免出現這種情況：

今日dead、今日remind都嫌太遲，幾千人湧去交真係好墟冚架

今日deadline嘛，我女學校老師都有出reminder提upload影片

早一日下午3點都排左一千幾人。。

黃子華話香港人沒到deadline 都唔會做嘢

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責任編輯：李榮忠