【美食速報】旺角拉麵店拉麵買一送一　期間限定A4和牛西冷牛骨湯

▲ 拉麵店推出期間限定和牛拉麵。（圖片由餐廳提供）

金鶴拉麵於今年迎來第5家分店，於旺角開設新分店。其3cm激厚鰻魚飯有不少客人捧埸，每日即劏即燒，限量供應，是網評票選No.1人氣推介。金鶴拉麵藉著今次新店開張，於本星期五(11月25日) 起全線分店為大家帶來期間限定全新菜式——100g A4 和牛西冷極濃牛骨湯。牛骨湯用上40公斤牛骨經過10小時熬製，新店同樣提供招牌極濃雞白湯拉麵及北海道花咲蟹湯，更有24款串燒美食。

於即日起至12月15日,「金鶴拉麵」APP新登記會員或現有會員，蒞臨金鶴拉麵旺角分店，並讚好 Facebook 專頁，即享拉麵買一送一優惠。另外，所有食客蒞臨金鶴拉麵旺角分店，以正價惠顧拉麵即送餃子或炸雞一份。

餐廳指活燒蒲燒鰻魚飯（HK$238）採用每條約2斤重的高級鰻魚，每日新鮮處理，由人手逐條起骨。即叫即燒，再配上自家秘制鰻魚醬汁燒製而成，厚實達3cm，每日只限量供應40份，鰻魚控記得提早預約。米飯方面選用日本北海道七星米，中和油香重的鰻魚。

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而新品極濃牛骨湯配 100g A4 和牛西冷（HK$198）拉麵，牛骨湯用上40公斤牛骨經過10小時烹調而成，逼出牛骨內的所有精華及味道於湯底中。採用100g日本A4和牛西冷，客人可以選擇把生和牛浸於熱湯輕微灼熟或要求店員為其火炙再享用，極濃牛骨湯亦可選配慢煮豚肉叉燒，款式期間限定兩個月由11月25日至1月2日。

旺角新店優惠限定

1. 讚好金鶴拉麵 Facebook 專頁即享拉麵買一送一優惠。

於即日起至12月15日期間,「金鶴拉麵」APP新登記會員或現有會員，蒞臨金鶴拉麵旺角新店，並向店員出示已讚好金鶴拉麵Facebook專頁頁面，即享拉麵買一送一優惠(期間限定款式除外)。

2. 正價惠顧拉麵即送小食：餃子2隻或炸雞2件

於即日起至12月15日期間,所有食客蒞臨金鶴拉麵旺角新店，以正價惠顧任何拉麵，即送餃子(價值 HK$38/4 隻)或炸雞(價值 HK$38/3 件)一份。

金鶴拉麵

旺角新店：旺角通菜街 110 號利民大廈地舖

電話：+852 2219 9877

營業時間：星期二至日 12:00 - 16:00 及 17:30 - 22:00（星期一全日休息）

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責任編緝：蕭雅文