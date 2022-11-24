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【非法集結】涉旺角非法集結　送貨員及公司東主認罪候判

社會 19:38 2022/11/24

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涉旺角非法集結，送貨員及公司東主認罪候判。（資料圖片）

送貨員及物流公司東主涉於2020年6月4日晚上，在約500人在旺角聚集後將圍欄拖馬路，隨後被捕。兩人今（24日）於區域法院分別承認1項非法集結罪，另被控的1項抗拒警務人員罪則存檔法庭。法官將案件押後至2023年2月13日求情及判刑，其間2名被告續准保釋。

被告為劉雨釗（55歲，送貨員）、曾子良（55歲，物流公司東主），兩人分別承認1項非法集結罪。另1項抗拒警務人員罪則存檔法庭。

案情指，警方於2020年6月4日在旺角朗豪坊一帶進行埋伏行動，以防止示威者在入夜後作非法活動。當日下午6時，有約500人於朗豪坊和亞皆老街聚集，大部份人手持白色蠟燭，及亮起手機閃光燈，以悼念六四。

悼念其間有人不停大叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，決一不可」，以及「香港人建國」等口號。人群在2個多小時後開始散去，及至晚上近9時，亞皆老街近砵蘭街交界的馬路突然有50多人衝出，以致馬路上車輛停下。

網上片段顯示，約晚上9時03分，有3男1女搬圍欄及卡板，以截停亞皆老街上的車輛，2名被告亦在3米外分別將圍欄拖出亞皆老街馬路，意圖阻塞交通。有見及此便衣警員上前去制止及拘捕2人。

法官遂將案件押後至2023年2月13日求情及判刑，其間2名被告續准保釋。

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記者：梁錦麟

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