【外遊注意】台北12.1起禁飲品店用即棄膠杯　可自備杯或借「循環杯」

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台灣本月起放寬旅行社入境台灣免隔離，不少港人隨即有旅台打算，而去到台灣飲用特色奶茶是必不可少。不過從下月1日起，台北市市內所有飲品店將禁用即棄塑膠飲料杯，包括生物可分解塑膠杯，以落實減塑，消費者須自備環保杯。

另外，台北環保局自7月起實施自備杯享有5元台幣優惠政策後，明年元旦起亦將推行租借「循環杯」措施，而部分商戶近日已率先提供「循環杯」。TOPick整理一些相關資訊：

一次性塑膠杯哪些店家禁用？

今年4月，台灣行政院環保署公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式總說明」，針對所有一次性塑膠杯提出管制政策，逐步推行限用塑膠杯。以下五種店家均為規範限制的對象，未來民眾外帶飲料，業者都不得提供一次性塑膠杯。

飲料店：包含茶飲店、咖啡店、冷熱飲店、夜市攤商等。 連鎖飲料店：星巴克、路易莎、50嵐、清心福全、Comebuy等。 連鎖便利商店：7-11、全家、萊爾富、OK便利商店等。 連鎖速食店：麥當勞、肯德基、漢堡王等。 連鎖超級市場：全聯、家樂福等。

而像Q Burger、麥味登這一類的連鎖早餐店，以及提供隨餐飲料的餐飲業，目前還未列入環保署的管制範圍內，預計未來有機會納入。現階段，一次性塑膠杯禁用政策由台北市環保局搶先開跑，12月1日起台北市轄內飲料店不再提供一次性塑膠杯，加入落實減塑的行列。

一次性塑膠杯照樣提供，會有罰款嗎？

如果台北市飲料店商家，違反一次性塑膠杯禁用的規定，將依廢棄物清理法第51條第3項，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；限期改善卻未完成者，還可按日連續處罰。

一次性塑膠杯禁用，其他縣市也會跟進嗎？

依據環保署規定，其他縣市在2024年底前，皆須規畫飲料店限用一次性塑膠杯的制度。環保署11月14日受訪時透露，尚未有地方政府提報實施日程，多數仍與廠商協商中。建議其他縣市的朋友，可以提早養成自備飲料杯或使用循環杯的習慣，未來所在地環保局跟進禁用一次性塑膠杯時，就不會手忙腳亂。

自備杯有何標準？

自備杯材質不限，惟膠樽、發泡膠杯、一般紙杯及即棄免洗外賣飲品杯不得享折扣。倘自備杯內有殘餘物，店舖有權拒絕出售飲料，所以使用前要注意清潔。

哪些場所可享自備杯5元台幣優惠？

飲品店、快餐店、便利店及超級市場都可享優惠。早餐店、提供隨餐飲料的餐飲業及夜市等就不受管制。

如何租借「循環杯」？

循環杯措施明年元旦起實施，環保局規定連鎖便利店及快餐店至少須有5%門市提供借用循環杯服務。若忘記自備環保杯，可到7-ELEVEN、全家便利店（Family Mart）及星巴克等借循環杯，多數商戶均須成為會員才供借用。部分商戶提供免費借杯服務，另有部分要收按金才借出，如星巴克。若消費者過了指定還杯期仍未還杯，或被扣除按金。

如何歸還「循環杯」？

使用循環杯後毋須原店歸還，消費者可「甲地借乙地還」，即可到同一商戶任何提供借杯服務的門市還杯，部分商戶更推跨品牌還杯服務。

「循環杯」是否乾淨？

循環杯最大爭議是衛生問題，台灣媒體《食力》調查發現，約四成七受訪者表示不願借用循環杯，主要擔心杯沒洗乾淨，造成病毒傳播。環保局表示，回收的循環杯都經高壓沖洗及殺菌。清洗廠則說，會由機器統一清洗循環杯，再供民眾使用。

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責任編輯：袁澍