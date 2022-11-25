【BB扁頭】兒子戴足5個月頭盔治療扁頭症　楊洛婷趁「0+3」慶祝帶兩老兩幼外遊

▲ 楊洛婷的兒子為治療扁頭綜合症，戴足5個月頭盔。

樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）與愛妻楊洛婷（Rabee'a）育有一對仔女，年初時在Rabee'a的社交平台卻發現其細仔黃子芯（Tristan）經常戴頭盔，直至近月才脫下。Rabee'a解釋兒子患有輕微扁頭綜合症，差少許便錯過治療黃金期，幸好5個月後成功改善問題，更即將首次帶同一對仔女去外遊玩樂一番！

楊洛婷曾為了兒子「芯哥」的扁頭問題大費思量，在兒子約2個月大時，剛回港不久的楊媽媽發現孫仔左邊頭扁，直指他經常睡一邊，Rabee'a也開始發現問題，需每晚起床為他移動頭部，卻惹起兒子不滿，「我兒子好惡，一移動他的頭就尖叫！」

▲ 41歲的楊洛婷保養得相當好，與她的樂觀性格及勤做運動有關。（黃建輝攝）

她嘗試過多種方法，包括轉用名貴枕頭、枕頭啫喱也無效，直至兒子6個月大時，正值聖誕新年有很多人上來探訪，紛紛直指Tristan扁頭，她更屢被質問為何沒有處理問題，令她非常煩惱。終於，她等到一名救兵出現。

我堂弟見到芯哥的頭型扁得好誇張，就說他的兒子也有類似情況，經治療師建議下使用了矯正頭盔，他提議我去見他的治療師，我見第一次評估是免費，即管看看治療師有甚麼建議。

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4至8個月治療黃金期

經一小時仔細評估後，證實Tristan屬輕微扁頭，當時他7個半月大，而治療師指出治療黃金期是4至8個月「腦囟未生埋」的時期，Tristan剛好趕及治療黃金期。不過，由於治療費高達5位數字，且每次覆診要再付診金，故Rabee'a也考慮了一陣子。

因為男仔會留短頭髮，扁了一邊頭好像不太好看……就好似箍牙，都要5位數吧。

▲ 芯哥趕及治療黃金期。（IG圖片）

治療師指患有嚴重扁頭綜合症的小朋友，前額、耳朵都會長得不平衡，身體亦會經常向前傾，長遠會影響平衡力，易跌倒，嚴重更會影響其腦部發展。Rabee'a和Tim最後為了兒子的將來，錢還是要花。Tristan開始戴頭盔矯型，Rabee'a形容該頭盔好輕，物料舒適，「治療師稱是專利物料，感覺似發泡膠，每兩星期至一個月要覆診去調整頭盔尺吋。」

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每天戴頭盔長達23小時

兒子在治療期間，每天戴足23小時，包括睡覺，只有洗澡、換衫才脫下一會。自他戴上圓形的頭盔後，睡覺時會碌來碌去，不再只睡一邊，對他的頸部肌肉發展有好處。最後他戴了約5個月成功改善頭形，「當然不是圓咕碌，但起碼左右頭平衡了。」Rabee'a笑言兒子拆頭盔時正值學行，鬧出不少笑話。

他爬行、學行時沒有意識到自己沒有頭盔，經常撞向牆；家姐又經常好肉緊抱著他，大家恍惚忘記了他沒有頭盔保護，所以我時常提醒女兒，要小心不要撞到弟弟。幸數星期後兒子便適應了，沒有大礙。

▲ Rabee'a和Tim於2014年結婚，育有一對子女生活幸福。（IG圖片）

歐遊期間巧遇「0+3」

當兒子於8月「頭盔畢業」後，Rabee'a和Tim放下心頭大石，同月底Tim適逢有兩星期空檔，提出二人世界去旅行散心，極速下決定去希臘旅行！

去歐遊不會帶小朋友了，女兒要返學。其實我和Tim在一起16年多，絕少二人世界去旅行，我們去到9月初才決定去希臘，因為我在IG上常見到一間酒店好靚，一直都好想去，原來這間酒店位於希臘，我們便開始計劃行程，9月中買機票，9月25日就飛了！

▲ 楊洛婷即將於聖誕假期間帶兩老兩幼去馬爾代夫，一定要準備好玩具、小食、消毒用品等。（黃建輝攝）

抵達希臘第三日後，港府宣布入境政策改為「0+3」，令Rabee'a和Tim忽然可逗留外地多3天，決定轉去鄰國土耳其看壯麗的熱氣球，拍攝了很多絕美照片。

為孩子保持防疫意識

縱然外國的防疫措施大大放寬，甚至希臘人也告訴他們「這裏已沒有Covid」，但Rabee'a認為基於香港的防疫政策，一旦確診要被迫停工，又不能與子女見面，所以外遊期間仍要保持防疫意識，在人多的地方戴上口罩，以酒精搓手液消毒等，安全至上，「回港後可以順利見我的小朋友是最重要。」

▲ Rabee'a和Tim於9月底時率先出發外遊去希臘，美景盡收眼底。（IG圖片）

她提醒港人，在「0+3」政策下，上機前需要做快速抗原測試，然後上網登記獲取二維碼，航空公司才容許登機。抵港當天在機場和第二天到指定檢測站再做核酸檢測，且七天內都需要每天自行做快測，取得陰性結果後方可外出。

返港頭3日還有黃碼，會被禁止入學校接送小朋友，所以我不能接女兒放學，又不能陪兒子上playgroup，需提早安排家人或工人姐姐幫手接送。雖然有很多事情要注意，但我仍覺得值得，畢竟3年沒有去旅行了。

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「一打四」親子旅遊做足準備

Rabee'a對外遊意猶未盡，打算在聖誕假期間，首次帶同一對子女加兩老去馬爾代夫旅行，與陽光玩遊戲。「我爸爸3年沒有回港了，我知道他一直想去馬爾代夫，所以我便提出帶他們一齊去，兩老好開心！由於老公沒有期，我將會一打四，帶著兩老及兩個小朋友一齊去。所以我要準備充足，玩具、小食、奶粉、殺菌濕紙巾、酒精搓手液等全部要準備好。」

對於近3年的疫情，Rabee'a感慨對孩子的成長有很大影響，並十分認同消毒品牌滴露早前發表的全港首項「幼兒觸感調查」，當中發現近7成家長憂幼兒缺乏觸摸影響成長。Rabee'a指大女Tanya在疫情之始年僅2歲多，轉眼已5歲大；兒子則於疫情嚴重之時出世，又在爆疫期間做「頭盔治療」，很少接觸外邊世界。

▲ 楊洛婷在疫情期間仍不忘在家做瑜伽、行山keep fit。（黃建輝攝）

Rabee'a擔心兒子會不適應搭飛機，因他平日「好醒瞓」，每小時起床一次令她崩潰，但Rabee'a認為讓孩子探索世界更重要，惟有到時帶齊玩具和小食上機給他娛樂。

疫情改變了我們的生活，以前我喜歡帶小朋友出去見朋友、一齊買餸、shopping，但疫情期間很多地方不能去，惟有改去行山和行沙灘。我很記得女兒2歲半時，有次竟與我行足6小時西貢，途中見到牛羊等動物好開心，小朋友應該擴闊視野，我照放手讓她自由探索。

乖巧的Tanya十分懂事，3歲時從學校學會了正確洗手方法，一次跑回家主動入廁所洗手，更反過來指導媽媽，並教弟弟玩完後一定要做好衛生，令Rabee'a好放心。「因為芯哥很喜歡放東西入口、四處摸索，幸好他見到姐姐拿起酒精搓手液清潔，就有樣學樣主動伸手出來，家姐真是他的好榜樣。」

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記者︰林綺玲