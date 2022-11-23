【兒童健康】全港首項「幼兒觸感調查」結果發佈　近7成家長憂幼兒缺乏觸摸影響成長

▲ 全港首項「幼兒觸感調查」結果發佈。（有關機構提供）

滴露早前發表全港首項「幼兒觸感調查」，訪問了共300名2至5歲香港幼兒的家長，結果顯示受訪家長曾因衞生問題而避免幼兒觸摸其他人或事物，包括：公共物品（如扶手、升降機按鈕、門把手、欄杆等）（78%）、陌生人（74%）、街上物品（如超級市場或其他商店內的貨品）（69%）、遊樂設施（如滑梯、鞦韆、攀爬架、波波池、旋轉木馬等）（51%）及戶外或野生動植物（如草地、沙灘、流浪動物等）（49%）。

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此外，七成受訪家長回家時曾因未進行消毒，而避免觸摸或擁抱家中2至5歲的幼兒。這一種緊張令孩子少了多感官（multisensory）學習機會，如捉摸不同質感的物件，此會有礙幼兒學習成效。

受訪家長表示緊張，當發現子女觸摸看似不衞生的物件或人時，超過6成家長會採取即時行動，包括立即喝止幼兒、以及即時消毒幼兒雙手。家長此舉卻有可能抑壓幼兒探索觸感的慾望，無形中增加他們的壓力，甚至有可能令幼兒誤會與外界接觸並非正確。

然而缺乏社交觸碰（lack of interpersonal touch）對幼兒的社交及大腦認知發展都有所影響。近七成受訪家長擔憂幼兒因減少接觸外界而窒礙其成長，他們觀察到疫情中幼兒在性格及心理發展、語言發展、人際溝通技巧、以至學習能力方面均受到不同程度的影響。

責任編輯︰林綺玲