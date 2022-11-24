【強制檢測】36處納強檢 將軍澳新都城、日出康城、西灣河逸濤灣、鰂魚涌康山花園等【附名單】
社會 20:43 2022/11/24
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月18日至11月24日期間，曾身處36個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月25日或11月26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 大埔太和邨翠和樓
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 筲箕灣東熹苑逸熹閣
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 葵涌荔景邨日景樓
- 大圍美城苑逸城閣
- 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座
- 屯門湖景邨湖碧樓
- 屯門田景路 38 號兆邦苑
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 鑽石山悅庭軒 1 座
- 將軍澳清水灣半島 5 座
- 慈雲山慈康邨康德樓
- 青衣長宏邨宏文樓
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 將軍澳新都城 1 期 5 座
- 荃灣海濱花園海銀閣
- 鰂魚涌太古城興安閣
- 荃灣荃灣中心廣州樓
- 青衣美景花園 8 座
- 北角維多利中心 1 座
- 青衣長發邨亮發樓
- 大角咀柏景灣 7 座
- 紅磡海濱南岸 5 座
- 粉嶺花都廣場 4 座
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 沙田新田圍邨福圍樓
- 屯門翠寧花園 6 座
- 觀塘月華街 8 號觀月．樺峯
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 鰂魚涌康山花園 4 座
- 土瓜灣九龍城道68號瑧尚
- 西灣河逸濤灣夏池軒
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 馬鞍山富寶花園 8 及 9 座
- 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)
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責任編輯：李榮忠