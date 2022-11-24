【強制檢測】36處納強檢　將軍澳新都城、日出康城、西灣河逸濤灣、鰂魚涌康山花園等【附名單】

▲ 36處納強檢，將軍澳新都城、日出康城、西灣河逸濤灣、鰂魚涌康山花園等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月18日至11月24日期間，曾身處36個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月25日或11月26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大埔太和邨翠和樓

觀塘安泰邨豐泰樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

天水圍天恒邨恒貴樓

葵涌荔景邨日景樓

大圍美城苑逸城閣

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座

屯門湖景邨湖碧樓

屯門田景路 38 號兆邦苑

九龍灣彩興苑彩萱閣

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

鑽石山悅庭軒 1 座

將軍澳清水灣半島 5 座

慈雲山慈康邨康德樓

青衣長宏邨宏文樓

屯門澤豐花園澤安樓

將軍澳新都城 1 期 5 座

荃灣海濱花園海銀閣

鰂魚涌太古城興安閣

荃灣荃灣中心廣州樓

青衣美景花園 8 座

北角維多利中心 1 座

青衣長發邨亮發樓

大角咀柏景灣 7 座

紅磡海濱南岸 5 座

粉嶺花都廣場 4 座

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

沙田新田圍邨福圍樓

屯門翠寧花園 6 座

觀塘月華街 8 號觀月．樺峯

鴨脷洲漁安苑紫安閣

鰂魚涌康山花園 4 座

土瓜灣九龍城道68號瑧尚

西灣河逸濤灣夏池軒

污水樣本檢測呈陽性的地點：

馬鞍山富寶花園 8 及 9 座

將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)

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責任編輯：李榮忠