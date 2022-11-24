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【強制檢測】36處納強檢　將軍澳新都城、日出康城、西灣河逸濤灣、鰂魚涌康山花園等【附名單】

社會 20:43 2022/11/24

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36處納強檢，將軍澳新都城、日出康城、西灣河逸濤灣、鰂魚涌康山花園等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月18日至11月24日期間，曾身處36個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月25日或11月26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 大埔太和邨翠和樓
  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 葵涌荔景邨日景樓
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座
  • 屯門湖景邨湖碧樓
  • 屯門田景路 38 號兆邦苑
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 鑽石山悅庭軒 1 座
  • 將軍澳清水灣半島 5 座
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 青衣長宏邨宏文樓
  • 屯門澤豐花園澤安樓
  • 將軍澳新都城 1 期 5 座
  • 荃灣海濱花園海銀閣
  • 鰂魚涌太古城興安閣
  • 荃灣荃灣中心廣州樓
  • 青衣美景花園 8 座
  • 北角維多利中心 1 座
  • 青衣長發邨亮發樓
  • 大角咀柏景灣 7 座
  • 紅磡海濱南岸 5 座
  • 粉嶺花都廣場 4 座
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 沙田新田圍邨福圍樓
  • 屯門翠寧花園 6 座
  • 觀塘月華街 8 號觀月．樺峯
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 鰂魚涌康山花園 4 座
  • 土瓜灣九龍城道68號瑧尚
  • 西灣河逸濤灣夏池軒

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 馬鞍山富寶花園 8 及 9 座
  • 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)

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責任編輯：李榮忠

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