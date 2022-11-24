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【聖誕好去處】旅發局啟動「香港繽紛冬日巡禮」　20米高聖誕樹伴8大主題聖誕小屋

社會 20:57 2022/11/24

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旅發局啟動「香港繽紛冬日巡禮」，20米高聖誕樹伴8大主題聖誕小屋。（湯致遠攝）

旅發局今日（24日）宣布，為市民和旅客送上兩大「冬日禮物」，一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」將於明天打頭陣登場，海岸歐陸聖誕小鎮明天起於西九文化區藝術公園登場，有全港最高的聖誕樹，屬打卡首選。

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旅發局總幹事程鼎一表示，每逢冬日，全港各處都充滿聖誕和新年慶祝活動，閃爍動人的大型裝飾隨處可見，吸引旅客專程來港親身體驗，其中旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」更是大家的慶祝熱選之一。

今年我們擴大規模，以全港戶外最高巨型聖誕樹配以維港景致，加上聖誕期間登場的奇趣聖誕村內8大主題聖誕小屋，到處都成為獨有的打卡熱點，向全球旅客展現香港歡度聖誕新年熱鬧情況。

「香港繽紛冬日巡禮」的主角，海岸歐陸聖誕小鎮明天起於西九文化區藝術公園登場。 巨型聖誕樹高逾20米、相等於逾6層樓高，為全城戶外最高的聖誕樹，加上現場音樂以及特別閃燈效果，無論日間或晚上都別具特色，絕對全場矚目，打卡首選。

旅發局今年特別於12月23日至27日聖誕節期間為大家送上驚喜，於藝術公園另一邊增設奇趣聖誕村，屆時到訪的一家大小、情侶及旅客可以盡情遊走8大主題聖誕小屋， 包括鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋，以及色彩繽紛的聖誕童趣屋，體驗一段段奇幻聖 誕故事，成為市民共聚歡度聖誕的必然之選。

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責任編輯：李榮忠

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