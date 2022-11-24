【防疫措施】現行社交距離措施持續至12月14日　餐飲處所每枱人數及限聚令維持12人

▲ 現行社交距離措施將維持至12月14日。（資料圖片）

政府今日（24日）公布，經審視最新疫情走勢，決定維持現行社交距離措施至12月14日，以有效管控病毒在香港社區傳播的風險，同時平衡社會和經濟活動的需要。

醫務衞生局指，香港疫情近日反覆，過去一星期每日新增個案達7,000宗至8,000多宗，較對上一周增加約28.5%；感染新冠病毒而需住院的病人數目亦有上升，增幅達25.4%，加上各區污水監測病毒量呈現上升趨勢，情況令人關注。當局指，考慮到冬季為季節性流感高峰期，為有效管控病毒在香港社區傳播的風險，同時平衡社會和經濟活動的需要，決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施不變。



政府發言人表示，隨着冬季臨近，疫情或會出現變化，將密切監察疫情走勢，繼續以科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神，適當調整社交距離措施。發言人又指，季節性流感近日開始於海外各地流行，令當地住院率持續上升，對公共衞生構成威脅，鄭重呼籲市民盡早接種新冠和流感疫苗，保護自己和家人的健康。

部分主要措施：

餐飲處所每枱最多12人，可進行不超過240人的宴會活動。

酒吧／酒館每枱最多6人，顧客人數為處所容納量上限的75%。

泳池、體育處所、健身中心、美容院及按摩院、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所和郵輪的管理人須遵守第599F章下的相關限制。當中，每組人數上限一般為12人

電影院、表演場所、博物館、活動場所及宗教處所等處所的人數限制維持為處所容納量上限的85%。

延續《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩的要求

除獲豁免者外，禁止在公眾地方進行12人以上的羣組聚集。

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責任編輯：黃悅晴