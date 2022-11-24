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【培育人才】陳浩濂︰港府會繼續多管齊下培育金融業人才

政治 21:33 2022/11/24

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陳浩濂表示，港府會繼續多管齊下培育金融業人才。（陳浩濂供圖）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，隨着本港金融業不同範疇迅速發展，港府會繼續管齊下培育人才，以支持香港金融業持續發展。

陳浩濂昨晚出席樹仁大學商學院聯會就職典禮，並以「香港金融業發展及機遇」為題，發表主題演講，約200多名學生、教授和嘉賓出席。

約200多名學生、教授和嘉賓出席主題演講。（陳浩濂供圖）

他在演講中提到，近年香港金融業發展迅速，為畢業生和青年人提供不同工作機會。以資產及財富管理業務為例，截至2021年底，相關業務的管理資產總額達4.55萬億美元，三年內增長48%。以跨境理財中心的的資產規模計算，2021年香港位列世界第二，亞洲第一，市場報告預測隨著資金繼續淨流入，香港明年將成為世界第一。

陳浩濂表示，港府會繼續多管齊下培育金融業人才。例如去年推出的「金融服務業創職位計劃——畢業生版」，資助金融機構為2019至2021年畢業的大學生設新職位，為他們在金融服務業創造更多新的就業機會，從而助他們獲得和提升相關的知識和經驗。

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責任編輯：關景騰

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