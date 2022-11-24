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【禽流感】米埔黑臉琵鷺屍體對H5禽流感病毒初步呈陽性反應　漁護署稱園區已加強清潔消毒

社會 21:57 2022/11/24

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米埔自然護理區有黑臉琵鷺屍體對H5禽流感病毒初步呈陽性反應。（資料圖片）

漁農自然護理署今日（24日）表示，一隻在米埔自然護理區撿走的黑臉琵鷺屍體，初步測試對H5禽流感病毒呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。

漁護署指，該隻雀鳥屍體日前在護理區內一基圍被發現及撿走，發現雀屍地點的3公里範圍內沒有雞場。而護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施；入口則設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。漁護署又說，正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。
　　
漁護署發言人指，近日已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，確保業界採取適當措施預防禽流感，亦會繼續密切監察野生禽鳥。發言人又說，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

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責任編輯：黃悅晴

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