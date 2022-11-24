【防疫措施】城大學生會促逐步放寬校園管制　城大：以教職員及學生安全為重

▲ 城大學生會希望校方逐步放寬出入校園管制。（資料圖片）

本港疫情持續，部分大學校園已對公眾重新開放，訪客毋須事先登記，亦可進入。香港城市大學目前要求訪客必須提前申請，而教職員及學生亦要出示有效證件，才可進入大學校園。城大學生會今（24日）於社交平台表示，希望校方可逐步放寬出入校園管制，簡化訪客登記制度。

學生會指，隨着本港疫情放緩，留意到近期有大學開始放寬進出校園管制，會方亦曾向學校查詢會否放寬校園出入管制。學生會引述校方以防疫考量為理由拒絕，又曾指校內設施難滿足對外需求、會構成失竊問題等安全風險。學生會明白難以移除入口的閘機，但希望校方會仿效學界開放校舍政策，逐步放寬出入校園管制、簡化訪客登記制度，如使用一次性二維碼，「作為最高學府之一，城大更應致力聯繫社會，履行大學社會責任。」

另外，城大校園目前由每日早上7時至晚上11時開放，學生會亦期望校方於考試期間延長校園開放時間。

城大回覆查詢時未有回應會否考慮學生會有關建議，亦未有表明是否有計劃放寬校內防疫措施，校方指，以教職員及學生的安全為重，自前年起密切留意疫情發展及作出應變，亦會繼續循從法例規定的防疫措施。校方又指，城大教職員、現屆學生、校友及各部門的訪客，可在出示有效證件後，進入校園。

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記者：黃悅晴