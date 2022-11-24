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【航空創科】國泰大專創科比賽收集環保意念　勝出隊伍獲商務來回機票

社會 22:23 2022/11/24

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（資料圖片）

國泰航空舉辦青年創科培育活動「Hackathon」，邀請大學生提出創新及可持續發展相關意念，並透過工作坊製作參賽方案。

勝出大學生隊伍「Cathay Green」提議使用貨幣系統和人工智能算法來促進可持續實踐和碳抵銷，透過推廣可持續生活方式來提升顧客的體驗。Cathay Green每位成員分別贏取國泰任何航點的商務客位來回機票，並分享共10萬「亞洲萬里通」里數。他們更有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生，進一步落實構想。

國泰數碼及資訊科技總監方逸翔表示，國泰承諾於2050年前達至淨零碳排放，國泰Hackathon亦是一個上佳平台，廣納創新及可持續發展相關的新穎意念，有助實現一個生態友好的未來。

國泰航空指，國泰一直致力培育創科人才，旗下「國泰數碼及資訊科技培訓生計劃」為現正接受申請，截止日期為11月30日，報名可透過計劃網頁查詢。

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責任編輯：陳梓蔚

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