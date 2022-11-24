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【載荷專家】孫東：預計下月將最終推薦名單上報國家

政治 22:57 2022/11/24

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香港培華教育基金會舉行成立40周年慶典。 （培華教育基金會提供）

創科及工業局局長孫東今日出席香港培華教育基金會活動時表示，有關載荷專家選拔，第一階段共收到120份報名，當中不乏來自生物、醫學、機械工程等範疇的專業人士。預計在下月將最終的推薦名單上報給國家。

孫東表示，未來須更重視人才培養，以完善創新體系發展，增強香港創科發展的動能。

出席同一活動的全國政協副主席梁振英發表專題演講時，寄語香港在創科方面，要補國家創科的短板、強國家創科的弱項，他認為，香港創科須由國家主導：「中央最清楚國家所需是什麼，我們知道香港所長是什麼，但國家要讓香港知道國家所需事什麼，再去配合。」

香港培華教育基金會今日舉行40周年慶祝典禮，梁振英、律政司副司長張國鈞、孫東及中聯辦代表擔任主禮嘉賓，近300人出席。

代特首李家超出席的張國鈞提到，行政長官由於從泰國訪問回港後抱恙，未能親身出席今日的活動，囑咐他一定要代為出席，以表特區政府的謝意。

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責任編輯：趙居逸

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