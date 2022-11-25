【離婚風波】大S被指當日婚內背汪小菲偷食　具俊曄昔日遊台帖文成熱話

▲ 張蘭指大S婚內已出軌，對象是現任丈夫具俊曄。

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲去年11月宣布離婚，縱然二人已展開新生活，不過大S最近指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

汪小菲媽媽張蘭日前於直播賣貨期間，曾指出大S靠電話跟舊愛具俊曄重逢是給汪小菲戴綠帽的行為。

事件擾攘多日，大S、汪小菲、張蘭先後發聲明回應，大S的現任丈夫具俊曄終於對被指刪2018年前赴台灣的帖文而發聲！

張蘭指大S婚內出軌

張蘭日前（11月21日）在直播賣貨期間，指出大S靠電話跟舊愛具俊曄重逢是給汪小菲戴綠帽的行為：「人家早就聯繫上了，早給戴上綠帽子，甚麼（離）婚後才聯繫的你信嗎？劇本都他們家編的，演員也是他們家甚麼的。」

同時，張蘭強調手上掌握證據，更問大家是否需要觀看。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Oppa偷偷刪帖文？

有內地網友指具俊曄刪去在2018年遊台的IG帖文，似乎是再避免引起話題或是心虛，有網民問：「2018年，具俊曄去台灣見了誰？」也有人好奇具俊曄2018年在台北與誰一起吃飯。

後來又有網民發現相關帖文依然存在，那就證明是網民在造謠。

最新影片推介：

用3字霸氣回應

具俊曄在昨晚（24日）在IG寫下「Stop Fake News」，並附上遊台帖文的截圖，他更圈出發帖文的時段是2018年12月7日開始，證明自己未如外界所指般刪去帖文。

網民留意送上支持：「支持歐巴跟S一家」、「歐巴，他們沒素養，不理他們，保護大S，繼續幸福，支持你們」、「張蘭女士為了護航寶貝兒子，甚麼話都講得出來，越扯越烈」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R