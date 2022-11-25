【國歌風波】陳國基：有與Google商討如何處理搜索網站結果　強調《指引》不是懲罰運動員　

▲ 香港政務司司長陳國基。（資料圖片）

「錯國歌事件」一不離二，早於七欖南韓站誤播《願榮光歸香港》前，香港欖球隊對戰葡萄牙時播奏中國國歌，及精華直播片段小題誤寫為「香港國歌──《願榮光歸香港》。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會已向轄下體育總會發出播放國歌和升掛區旗的指引，其中提到若運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。香港政務司司長陳國基表示，當局正和搜索引擎網站商討如何避免出現錯誤的國歌資訊。

陳國基接受電視訪問時指，目前在網上搜索香港、國歌等關鍵字，顯示的結果仍有與港獨有關的歌曲，透露創科局局長孫東正與Google商討如何處理搜索網站結果，強調不再需要在網上下載國歌，因為網上下載始終有風險，你不知道下載了什麼，所以不鼓勵在網上下載。

他又稱，制定《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》不是懲罰，而是不能容許這些錯誤繼續下去，選擇離場這是正常的反應，也是最後一步反應 ，最基本的要尊重和保護我們的國歌。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐