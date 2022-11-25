【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）自當選以來，負面新聞不絕，繼早前有傳Denice在外欠下50萬元卡數，指她參加港姐是為了獎金還債後。之後父親林俊賢也爆出不少是非，為了Denice的身世而與前妻隔空罵戰，令她慘做磨心。

隨後又指Denice13歲便要搬家獨居外，自己養活自己，而且原來當初她與父親相認時，更曾被要求驗DNA，令Denice的私隱大公開。

【香港小姐】林鈺洧自揭13歲獨立養自己 港姐冠軍Denice認曾學壞：碰壁便學懂保護自己

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疑似性愛片流出

不過一波未平一波又起，日前有人再爆出指自己擁有Denice的色情短片，更向傳媒兜售一段色情短片，還指片中的女主角就是應屆港姐冠軍Denice，賣片人更指有「足本版」，四周出價向人兜售。

有報道指兜售者聲稱「內部消息，今屆香港小姐冠軍林鈺洧迷姦實錄」，並提供兩張圖片及一段視頻，當中有女主角的大頭照及半裸與一名男性在床上親熱。不過經對比後Denice的樣子與片中女主角有出入，懷疑是日本AV片段。

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Denice否認片中人

至於Denice接受傳媒訪問時否認是片中人，更回應一看就知道不是她，亦指知道發布的幕後黑手是誰，希望對方停手。

據知TVB認為事態嚴重，為Denice個人及港姐形象已經報警求助。

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