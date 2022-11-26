市區綫全新8卡列車啟用  6大設施升級率先睇

鐵路迷請注意，港鐵93架全新8卡列車即將陸續駛進觀塘綫、港島綫、荃灣綫及將軍澳綫，取代正式榮休的市區綫第一代列車。首架新列車明日(11月27日)率先在觀塘綫投入服務。今次「新落地」的列車帶來更舒適的乘車體驗，更配備了先進的設備，以提升列車服務的可靠性和效率。現在就帶大家預覽新車設施的6大升級！

新列車提供更舒適乘車體驗



作為香港最重要的運輸交通之一，港鐵每年都投放100億元用作鐵路資產的更新及提升，以確保鐵路系統維持良好狀態。早前港鐵耗資約港幣60億元購入93架新8卡列車，成為港鐵歷年列車方面最大投資。新列車會取代當中有部分已服務港人逾40年的市區綫第一代列車。

新列車在經過一系列的嚴格測試後，已於今年8月起在觀塘綫進行可靠性測試，測試結果良好，並獲得政府部門確認安全和良好。新車明日(11月27日)正式於觀塘綫投服務。在親身體驗之前，不如先預覽新車6大亮點！

升級1：加闊門邊企位 上落車更順暢

新列車座位數量不變，但經過調整佈局後，部分座椅兩旁的玻璃屏風稍微向車廂內移，以騰出更多空間，門邊企位變得較寬闊，上落車位置就更寬敞。另外，扶手桿和扶手吊環佈局亦主要集中在車廂中間，有助鼓勵乘客行入車廂中間。

升級2：更多扶手裝置 更易緊握扶手

除空間提升外，新車改用環形扶手杆，扶手位置增多。此外，每個車卡的扶手吊環數目亦會由市區綫第一代列車的24個至27個，增加至64個，可以讓更多企位乘客使用。

升級3：人體工學設計座椅 坐得更舒適

車廂內座椅採用了人體工學設計，拱型靠背更好地承托乘客背部，乘客坐得更舒適，另外也提升了多用途空間的挨杆設計。

升級4：全面採用LED燈光 車廂明亮且節能

車廂的照明系統全面改用LED燈，除可營造更明亮柔和的車廂環境外，也更環保。新車車門位置上方亦特別加裝環形燈，增加照明度之餘，亦可讓身處車廂中間的乘客更容易辨識車門位置。

升級5：動態路線圖 資訊一目了然

新列車採用動態路線圖，可提供更多行車資訊，包括列車路綫、行駛方向、車門打門方向、所在車站、下一站等乘車資訊，亦可以發佈與車務相關的資訊，例如特別狀況消息等，一目了然。

升級6：智能伺服器提升列車運作及預防性維修

新列車特別配備智能伺服器，可以實時傳輸列車行駛期間的關鍵設備數據，以便工程人員遙距監察列車運作，以及運用大數據分析，加強列車的預防性維修。

(特約)