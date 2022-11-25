【鐵板燒意外】鐵板燒噴火騷烈焰失控 5歲男童半臉燒傷脫皮恐毀容
花式鐵板燒是日本沖繩豐見城市的人氣餐廳，顧客可近距離欣賞師傅的桌邊表演。然而，近日師傅料理牛扒時表演「噴火show」，卻失手令一對父子慘遭火舌燒傷，5歲男童臉部和手部嚴重灼傷，男童父親的手部亦也燒傷，兩人被緊急送院。
據日本媒體報道，事發於11月18日，一名40多歲的父親帶著5歲的兒子，到當地知名的Sam's Anchor Inn花式鐵板燒用餐，顧客可以觀賞廚師俐落料理鐵板燒食材，一邊噴灑酒精竄出火焰。然而，當日的師傅在進行「噴火show」時，卻失手讓竄出的火焰燒傷用餐的顧客。
最新影片：
從男童父親拍攝的影片可見，鐵板燒師傅調味後，拿出裝著酒類的塑膠瓶，但瓶口疑似因為不耐高溫而爆開，導致火勢瞬間失控，而父子亦來不及閃避。師傅當場不知所措呆站原地，幸好鄰桌客人具備醫護背景，及時協助受傷父子急救。
沖繩消防局在當晚接獲餐廳職員報案後，將父子送往醫院搶救。然而，父子傷勢嚴重，男童嘴唇腫脹，下半臉燒傷脫皮，右手幾乎每根手指都腫起水泡。而父親雖然站得較遠，但右手掌仍被燒傷，出現雞蛋般大的水泡，幸而兩人治療後無生命危險。
家屬氣憤表示，對事故感到震驚和憤怒，要求店家徹底進行安全檢討。目前警方尚在調查中，涉事店家宣布緊急停業至11月24日，還在官網公開道歉，承諾竭力協助傷者後續治療，而這次造成事故的表演往後將不再進行，並加強員工訓練，防止類似事件再發生。
輕微燒傷急救法
TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：
- 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
- 再抹乾傷口
- 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
- 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口
如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰
- 第三程度燒傷
- 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
- 肢體或軀幹環形的燒傷
- 傷者是年幼之人士
- 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
- 10%或以上的皮膚面積被燒傷
處理燒傷5個「不要」：
- 不要刺穿水泡
- 不要撕去黏連的衣物
- 不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等
- 不要冰敷傷處
- 不要將傷病者過度降溫
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責任編輯：王明芳