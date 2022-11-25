  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵板燒意外】鐵板燒噴火騷烈焰失控　5歲男童半臉燒傷脫皮恐毀容

兒童健康 10:48 2022/11/25

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

花式鐵板燒是日本沖繩豐見城市的人氣餐廳，顧客可近距離欣賞師傅的桌邊表演。然而，近日師傅料理牛扒時表演「噴火show」，卻失手令一對父子慘遭火舌燒傷，5歲男童臉部和手部嚴重灼傷，男童父親的手部亦也燒傷，兩人被緊急送院。

據日本媒體報道，事發於11月18日，一名40多歲的父親帶著5歲的兒子，到當地知名的Sam's Anchor Inn花式鐵板燒用餐，顧客可以觀賞廚師俐落料理鐵板燒食材，一邊噴灑酒精竄出火焰。然而，當日的師傅在進行「噴火show」時，卻失手讓竄出的火焰燒傷用餐的顧客。

最新影片：

從男童父親拍攝的影片可見，鐵板燒師傅調味後，拿出裝著酒類的塑膠瓶，但瓶口疑似因為不耐高溫而爆開，導致火勢瞬間失控，而父子亦來不及閃避。師傅當場不知所措呆站原地，幸好鄰桌客人具備醫護背景，及時協助受傷父子急救。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

沖繩消防局在當晚接獲餐廳職員報案後，將父子送往醫院搶救。然而，父子傷勢嚴重，男童嘴唇腫脹，下半臉燒傷脫皮，右手幾乎每根手指都腫起水泡。而父親雖然站得較遠，但右手掌仍被燒傷，出現雞蛋般大的水泡，幸而兩人治療後無生命危險。

家屬氣憤表示，對事故感到震驚和憤怒，要求店家徹底進行安全檢討。目前警方尚在調查中，涉事店家宣布緊急停業至11月24日，還在官網公開道歉，承諾竭力協助傷者後續治療，而這次造成事故的表演往後將不再進行，並加強員工訓練，防止類似事件再發生。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

  • 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
  • 再抹乾傷口
  • 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
  • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

  • 第三程度燒傷
  • 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
  • 肢體或軀幹環形的燒傷
  • 傷者是年幼之人士
  • 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
  • 10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

  • 不要刺穿水泡
  • 不要撕去黏連的衣物
  • 不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等
  • 不要冰敷傷處
  • 不要將傷病者過度降溫

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
13:49 2022/09/29
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
【家居意外】媽媽手機放床充電突爆炸　8個月大女兒嚴重燒傷不治
12:33 2022/09/16
【家居意外】媽媽手機放床充電突爆炸　8個月大女兒嚴重燒傷不治
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】
13:18 2022/11/24
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】

你可能感興趣

【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
13:49 2022/09/29
【充電意外】女兒$3300淘寶充電器給退休父母　家中突爆炸夫婦嚴重燒傷入ICU
【家居意外】媽媽手機放床充電突爆炸　8個月大女兒嚴重燒傷不治
12:33 2022/09/16
【家居意外】媽媽手機放床充電突爆炸　8個月大女兒嚴重燒傷不治
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】
13:18 2022/11/24
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】
家庭教育 兒童健康 燒傷 餐廳 家庭關係

最高瀏覽

【網絡熱話】點心放題4人狂落60碟點心　被批貪心港男靠1招反駁無浪費
13:44 2022/11/24
【網絡熱話】點心放題4人狂落60碟點心　被批貪心港男靠1招反駁無浪費
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
14:05 2022/11/24
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】
13:18 2022/11/24
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】