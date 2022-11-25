【鐵板燒意外】鐵板燒噴火騷烈焰失控　5歲男童半臉燒傷脫皮恐毀容

花式鐵板燒是日本沖繩豐見城市的人氣餐廳，顧客可近距離欣賞師傅的桌邊表演。然而，近日師傅料理牛扒時表演「噴火show」，卻失手令一對父子慘遭火舌燒傷，5歲男童臉部和手部嚴重灼傷，男童父親的手部亦也燒傷，兩人被緊急送院。

據日本媒體報道，事發於11月18日，一名40多歲的父親帶著5歲的兒子，到當地知名的Sam's Anchor Inn花式鐵板燒用餐，顧客可以觀賞廚師俐落料理鐵板燒食材，一邊噴灑酒精竄出火焰。然而，當日的師傅在進行「噴火show」時，卻失手讓竄出的火焰燒傷用餐的顧客。

最新影片：

從男童父親拍攝的影片可見，鐵板燒師傅調味後，拿出裝著酒類的塑膠瓶，但瓶口疑似因為不耐高溫而爆開，導致火勢瞬間失控，而父子亦來不及閃避。師傅當場不知所措呆站原地，幸好鄰桌客人具備醫護背景，及時協助受傷父子急救。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

沖繩消防局在當晚接獲餐廳職員報案後，將父子送往醫院搶救。然而，父子傷勢嚴重，男童嘴唇腫脹，下半臉燒傷脫皮，右手幾乎每根手指都腫起水泡。而父親雖然站得較遠，但右手掌仍被燒傷，出現雞蛋般大的水泡，幸而兩人治療後無生命危險。

家屬氣憤表示，對事故感到震驚和憤怒，要求店家徹底進行安全檢討。目前警方尚在調查中，涉事店家宣布緊急停業至11月24日，還在官網公開道歉，承諾竭力協助傷者後續治療，而這次造成事故的表演往後將不再進行，並加強員工訓練，防止類似事件再發生。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

再抹乾傷口

後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

肢體或軀幹環形的燒傷

傷者是年幼之人士

任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

不要刺穿水泡

不要撕去黏連的衣物

不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等

不要冰敷傷處

不要將傷病者過度降溫

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳