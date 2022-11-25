【反叛期】中一妹讀名校情緒反覆嫌三嫌四　港女無奈：講多一兩句都嫌我煩

▲ 有港女呻妹妹升讀名校中學後，個人變晒，仲變得好串！

孩子踏入青春期、反叛期，往往會讓父母好頭痕。有就讀中四的港女，不滿妹妹中學讀名校後性格大轉變，由好乖好聽話變了愛頂撞，情緒反覆又難捉摸，令港女好無奈，「講多一兩句都嫌我煩！」

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該名中四港女昨(24日)在instagram的schools.secrets發帖，主題是「妹妹升讀名校之後好串」，她表示中一的妹妹，以前好乖好聽話，但上了中學之後整個人都變了，

上咗中學之後串咗好多，嗰情緒好反覆好難捉摸，連講多一兩句都嫌我煩。

港女明白讀名校好大壓力，所以經常都會找妹妹談天、打機，讓妹妹放鬆一下，但卻被妹妹嫌三嫌四仲反她白眼，「話我可唔可以唔好咁幼稚？」

其實港女很疼愛妹妹，平日也經常請妹妹吃飯，又偷偷給錢她，但妹妹的回應令她非常難受，她坦言妹妹說話好mean，

乜都拎哂之後反過嚟嫌我煩，有次我講笑問佢借一千蚊，佢當場起哂扛！

港女續指，就算父母好聲好氣找妹妹傾偈，妹妹都十問九唔應，只「哦，所以？」來敷衍父母。

貼文一出，即引起熱議，不少網民覺得樓主是一個很好的家姐，「你仲缺唔缺細妹？我會陪打機」；有過來人的網民則指，反叛期好正常，自己妹妹五年班已經開始咁，覺得「只有朋友最好」，「沒有人明白我的心情」。

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責任編輯︰王明芳