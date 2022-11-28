香港科技大學培養多元精英　發展非學術潛能

在多元共融社會裏，教育更注重全人發展，除了透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報考大學之外，擁有志向、有專長的學生也可以經其他途徑入讀心儀的學科，升學路徑亦不再局限。香港科技大學（科大）就設有「學生運動員入學計劃」（SAAS）及「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），並為學生提供不少支援，鼓勵他們發掘自己的潛力，在學術與專長並驅下，發展所長，成就理想，敞開不一樣的未來大門。

田徑健兒運動及學術成就兩全



香港新一代的運動健兒在國際體壇上屢獲佳績，他們需要日復日的訓練才可成就驕人成績。年輕運動員如何平衡運動及學業，總是不變的難題，需要各方支援作強勁後盾，有見及此，向來注重學生多元發展的科大，特別調整「學生運動員入學計劃」（SAAS）的收生安排，以響應教資會的「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）。科大的SAAS優先考慮申請者的體育成就及學習經歷，為其發出特別取錄通知，入學後亦會獲獎學金、生活津貼、學習支援等，以幫助年輕學生運動員兼顧體育及學業的目標，啟動未來多元動力，並進一步提升校園的多元性。

香港科技大學機械工程學生楊雋濠（Jason），他涉獵過多項運動，其中，田徑項目是他最為擅長。而在他決定重讀中六時，也選擇將重心轉向跑步，面對公開試和訓練的壓力，他咬緊牙根面對。兩不耽誤下，最終他成為港隊成員，也能夠繼續升學。

▲ Jason經科大的「學生運動員入學計劃」（SAAS）成功升讀心儀的機械工程學系。

其後Jason經朋友分享得知科大SAAS，更循此途徑成功取報心儀學系：「最初單純覺得校園和家的距離很近，又有入學獎學金，感覺很不錯，但入讀後才發現一切並不簡單。」他續指，SAAS特別設立顧問委員會，針對運動員訓練及比賽的需要，提供靈活學習安排，對學生運動員提供相當完善財政支援，當中的獎學金、生活津貼，能減輕父母經濟壓力，讓財政不再成顧慮，他更能全心全意投入運動訓練。

作為學生運動員，運動學業間的平衡並不容易，科大不遺餘力地推動學生運動員的全人發展，Jason也很感謝學校的支援：「科大特別安排專人跟進我的學術進度，亦為我調節每學期學分分配，容許我減少所修讀之學分，讓我能有更多時間投入訓練，令我可以放心比賽，努力讀書。」靈活的學習支援外，校內也有不同的課外活動，Jason是田徑隊成員，在恆常的田徑訓練讓他能與隊友互相扶持，在科大的校園收獲友情、運動及學術成就。

▲ Jason在科大得到全面的支援，既減輕了家庭壓力，也能夠兼顧運動和學業。

入讀理想學系 發揮興趣與才能

年輕人的才能無限，只要找到發揮的平台，就能有更多的可能性和發展。教育局推出「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS），每間中學校長可向大學推薦最多兩名學生，讓其能在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣獲本地大學考慮直接錄取。

岑宇軒（Sanders）是首屆經SNDAS獲科大錄取的學生。他成功報讀心儀已久的綜合系統與設計（ISD）課程。憶起中四時首次接觸這一個學科，Sanders表示當時很興奮：「當時參加科大資訊日，經過工作坊了解3D模型製作，發現原來非常有趣。」此後他透過不同渠道了解課程內容，並以ISD作為大學選科的首選，向這個目標努力邁進。

▲ Sanders經科大資訊日，與綜合系統與設計（ISD）結下不解之緣。

文憑試（DSE）一向是升讀大學非常重要的一關，但「一試定生死」，也令學生面對不少壓力。除了參加機械人比賽，Sanders亦一向熱衷參與不同課外活動，中學開始參與童軍、英文話劇、唱歌及舞台表演，累積了很多範疇的認知和經驗，有見SNDAS可憑個人興趣及課外活動經驗，提高獲大學錄取機會，便放手一試參與計劃。加上成功通過入學面試的申請者，會在DSE放榜前獲得直接錄取通知，Sanders表示：「基本上能成為推薦生的一員，已經等於打了支強心針，在面對DSE自然更輕鬆。」

成功入讀心儀課程，開啟理想的大學生涯，Sanders分享：「老師除了教授學術知識，也會在課外興趣上提供意見和鼓勵。我最近也報名參加機械人設計比賽，希望親手打造機械人與其他大專生比拼。」大學生活多姿多彩，發揮所長，Sanders很感激中學母校的支持及推薦：「學到意想不到的知識外，更確實地實踐緊個人理想，每日都好充實，過得好開心。」

為進一步鼓勵才學兼優的學生經SNDAS申請入讀，科大大幅增加至14個可供申請的課程選擇，理學A組、理學B組及工程學這些課程制入學選項亦包括在內。此外，科大將向成功經SNDAS獲取錄的2023年新生發放港幣5萬元的獎學金，以表揚他們的成就。

▲ Sanders在大學中可以全心投入熱愛的學科，他特別感謝母校的支持及推薦。

按此瀏覽：學生運動員入學計劃（SAAS）

按此瀏覽：學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）

（特約）