【盡快打針】過去一周最少五童確診後併發多系統發炎綜合症　關日華認為有兒童群組爆發

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政府指復必泰二價新冠疫苗將於未來幾日抵港，期望下月初供市民接種。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華表今日（25日）示，二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫能力，提供較廣泛的保護，而其副作用亦輕微，呼籲市民放心接種。

關日華接受電台訪問時指，早前香港通報了70個兒童感染新冠病毒康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」個案，我還以為這情況已一度回落，不會再見到，但這星期香港通報了5至6個個案，我擔心這情況會再死灰復燃，亦顯示兒童群組應有新冠病毒感染小爆發，呼籲各位家長不要猶疑，盡快帶小朋友接種新冠疫苗。

他又稱接種新冠疫苗反應來說，針口可能會出現痛楚，可能有某些人士接種完針口會有紅和腫的情況，不過很快都會減退，另外有少部分人士可能會發燒、疲累等情況，但絕對不要擔心，其實是好事來，因為正正是身體對疫苗內的抗原、病原體產生免疫反應。

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記者：余思嵐