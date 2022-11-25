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【夫妻關係】吵架後妻子過於激動暈倒　丈夫懶理繼續看電視

健康 11:31 2022/11/25

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吵架後妻子過於激動暈倒，丈夫卻漠不關心懶理妻子表示心死。

夫妻相處是一門學問。內地一對夫婦在家中吵架，期間疑因妻子過於激動暈倒在地。但丈夫竟漠不關心，只是瞄了她一眼便繼續看電視。而女兒嚇得只能與母親趴在地上陪伴。丈夫的冷血畫面其後曝光，並引起網民熱議。妻子接受訪問時表示，會慎重思考二人關係。

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據內媒《新聞晨報》報道，河南的一對夫妻因平日生活瑣事而在家發生爭執，二人曾發生打鬥。隨後家人曾上門勸交不果，二人隨著家人的離去又再次起爭執。

然而，疑因妻子的情緒過於激動，吵架後暈倒於地上。女兒嚇得只能與母親一同睡於地上陪伴。但是丈夫竟漠不關心，猶如置身事外。從畫面中可見，丈夫只瞄了躺在地上的妻子一眼，然後便繼續在沙發上看電視。

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妻子隨後接受訪問時表示，當天她醒後便離家，於上班的地方留至天明。她更表示自己一直工作上進，而且更為家庭生了2個小孩，但這次丈夫的態度卻使她十分心寒，並指

如果丈夫的心跟我不在一起，那只有我一個人努力也沒用。

事件曝光後於微博上瘋傳，引起市民熱議：

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責任編輯：羅嘉欣

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