【走私寵物】網購内地走私寵物抵港後病死 曾智華：香港絕非內地寵物天堂

▲ 曾智華呼籲，請勿購買走私寵物。

香港四面環海，自然容易走私。長期以來，因內地關稅高，加上外交角力，不少國家貨品難以直接運入去，例如名牌，必先打其重稅。但香港不少貨品免稅，故不少走私販子鋌而走險。

海關日日公布緝獲的，由名酒到毒品到食品到藥品到……總之，有需求，自然會有人提供，無懼風險。

倒轉又如何？即香港有「市場」，而「貨品」不能正式運入的，也當然有人走私，而近年極流行又大量需求的，為寵物。

可能，年輕人愈來愈傾向不生育，加上潮流興，故不少人養貓狗作寵物。

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事實，我家也有哈仔與哈女。

寵物在香港，身價極之「驚人」！閒閒哋以萬元計，上十萬的，也非少見，視乎品種罕有程度。

例如我家的哈女，屬法鬥，BB女時市價已兩萬過外。值唔值？見仁見智。但寵物店打開門要納貴租，燈油火蠟及迎合政府種種防疫規定，投資絕對不會少。

不過，香港貴啫，內地又如何？成本夠晒平，可大量繁殖，更不用開舖，只在網上標售，當然可以比香港平四分之三。

只是，我肥碌從不考慮！因犯法（串謀走私、飼養非法寵物）外，更曾見證兩位老友，一個在深圳買、一個網購，靜雞雞送到上門。

結果，一隻生蟲、一隻七日後患不知名重病死去。小心！香港絕非內地寵物天堂，而可能是內地病狗的dumping ground！

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