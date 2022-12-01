熱水爐點揀先最Fit　4大選購要點你要知

近年網民將儲水式熱水爐戲稱為「處死式熱水爐」，不想一到冬天就受刑，挑選合適的熱水爐尤其重要。除了外型、出水量、品牌要精挑細選，大家有沒有想更換熱水爐時，才發現原來浴室牆身開孔的尺寸與你心水的熱水爐型號不相符？為免大家換爐失預算，立即記下選購熱水爐的四大要點吧！

1. 留意浴室牆孔安裝尺寸



氣體熱水爐的空氣和廢氣煙囪需要接駁至露出單位外牆，一般單位已預留了固定尺寸的煙囪牆孔。現在香港不少家庭仍使用舊款熱水爐，爐身又厚又不美觀，很多人在裝修時會想趁機轉用超薄熱水爐；然而，一般人在選購時均以為只需考慮熱水爐外蓋的尺寸，卻忽略熱水爐背後的煙囪尺寸須與家中的牆孔大小吻合，結果買爐後，才發現無法安裝。因此選購熱水爐之前，謹記先查閱浴室牆孔尺寸，方可作出合適選擇。

其實市面上也有新式熱水爐已突破安裝限制，TGC推出的全新超薄煤氣恆溫熱水爐Super Slim Pro系列，適合大部分屋苑浴室安裝，而且設計纖薄慳位，令浴室明亮寬敞。

▲ TGC全新的超薄煤氣恆溫熱水爐Super Slim Pro機背煙囪的尺寸只有224毫米闊x 236毫米高，產品適合大部份浴室牆孔安裝。

▲ TGC Super Slim Pro系列，機身厚度只有75毫米，為納米浴室節省不少空間。配備3款顏色選擇，總有一款適合自家室內裝潢。（由左至右：陶瓷白配瑰麗銅（煤氣公司160周年限定顏色）、幻影灰配午夜黑、陶瓷白配午夜黑）

2. 熱水爐的能源效益



想享受沐浴樂趣卻怕浪費食水？當然要挑選能源效率較高的熱水爐。TGC Super Slim Pro系列為全港首部榮獲一級能源效益標籤認証的煤氣熱水爐，更備有環保模式，可一按鍵即降至最低出水量至每分鐘9公升，無需配置節能花灑頭，已可環保慳水。即使低水壓的住戶也能輕鬆保持恆溫，沖涼時水溫不會忽冷忽熱，一年四季也可以享受最舒適的沐浴體驗。

▲ 不少家庭安裝環保花灑頭後，沖涼出現忽冷忽熱的問題，只要使用TGC Super Slim Pro系列的環保模式，已有輕鬆達至節能效果。

3. 緊貼潮流 體驗智能家居



智能家居是潮流所趨，只要透過手機便可掌控全屋家電。現在熱水爐亦加入了智能裝置設備的行列，TGC Super Slim Pro為全港首部IoT ready的煤氣熱水爐，只需連接外置控制器，即可透過手機隨時隨地遙距預先設定個人化水溫至系統，滿足全家人不同的沐浴需要。如果家中有小孩，父母即使不在家中也可遙距控制水溫，不用擔心在家照顧的家傭或四大長老調校過高或過低的水溫。此外，更可監察熱水爐的用氣及出水量，慳水慳煤氣變得輕鬆簡單！

▲ TGC Super Slim Pro系列設有手機應用程式，可以遙距控制熱水爐。

4. 良好信譽保證



近年不時有人在討論區提出「淘寶」購買熱水爐，其實香港售賣的氣體爐具均須具GU05標誌，否則註冊氣體裝置技工不可進行安裝，因此建議還是在香港光顧信譽良好的公司購買熱水爐。煤氣公司設有7 X 24小時的客戶服務熱線，所有爐具均具有3年免費包零件保養，而全新推出的TGC Super Slim Pro系列熱水爐採用日本美學設計，更具信心保證。

查詢或訂購：各煤氣客戶中心/ www.towngasappliance.com

熱綫：2232 1000

（特約）

