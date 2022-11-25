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【黑五優惠2022】11大網購平台黑色星期五優惠　2折起入手名牌+電器+美妝護膚品

休閒消費 17:45 2022/11/25

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即睇11大網購平台今年黑色星期五優惠!

繼雙11優惠之後，今個星期五11月25日是Black Friday的大日子。不少網購平台都推出黑色星期五優惠，大家記得「Mark實」心水貨品，繼續血拚!

最新影片推介

1.Amazon

Amazon。 (圖片來源:Amazon官網)

只需要留意官網頁面，就會發現每日都有不同貨品減價。當中，不少個人護理產品、電子產品、時尚服飾等都有優惠。訂單總值滿49美元，更可「免費送貨至香港」，付款時指定信用卡兼優惠碼更有現金回贈。

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2.Asos

Asos。 (圖片來源: Asos官網)

多個服裝品牌低至3折起，運動品牌如Nike、Adidas、Puma、Reebok等，另有時裝品牌如:TOPshop、Champion、The North Face等。

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3.Zalora

Zalora。(圖片來源: Zalora官網)

每日都會推出不同的快閃優惠，品牌產品低至2折，約HK$150起就有交易。如果使用優惠碼，時尚服飾額外6折，個人護理產品可享額外8折，電子產品低至3折，而且免運費。

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4.Selfridges

Selfridges。(圖片來源: Selfridges官網)

根據以往折扣而言，Selfridges都會推出8折至9折的優惠。由設計師品牌、服飾、手袋配件及家居用品等都有減價。而今年，相信會為大家帶來驚喜優惠。

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5. Farfetch

Farfetch。(圖片來源:Farfetch官網)

英國時尚精品網購平台，齊集超過700個設計師品牌。黑色星期五優惠有: 精選設計師單品低至5折加限時折上8折。人氣單品低至5折加折上再享8折，滿額免運費。

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6. Net-A-Porter

Net-A-Porter 。(圖片來源:Net-A-Porter 官網)

同樣為時尚名牌網購平台，Net-A-Porter推出指定單品5折起優惠。當中包括LOEWE、JIMMY CHOO及GIVENCHY等，而且免費退換貨。

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7. SSENSE

SSENSE。(圖片來源:SSENSE官網)

超過500個名牌手袋、鞋款低至5折起優惠。當中不少潮人最愛品牌都有，如ESSENTIALS、AMI、Y-3及RHUDE等。

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8. Mytheresa

Mytheresa。(圖片來源: Mytheresa官網)

不少女生最愛的網站，不論是正裝或禮服都有多個品牌選擇，指定品牌低至5折起優惠，免運費。

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9. Sephora

Sephora。(圖片來源: Sephora官網)

最受女生歡迎的美妝平台之一，在黑色星期五推出全場低至75折優惠。非會員需輸入優惠碼：BLACKFRIDAY，任何購物即享85折優惠。而會員專享買滿$1,200即享75折優惠，購物滿HK$350免費送貨。

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10. Lookfantastic

Lookfantastic。(圖片來源: Lookfantastic官網)

27折起入手超過300品牌的美妝及保養品，購買滿HK$1,300可以享有額外9折優惠。

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11. 豐澤Fortress

豐澤Fortress。 (圖片來源: Fortress官網)

3大精彩優惠，以一連5日不同主題快閃。當中包括: 遊戲影音、家庭電器、健康美容、智能家居及電腦資訊。另有超過350款產品低至18折發售，同昤可享折上折優惠總值超過$800。另外，以恆生信用卡購物，可享精選產品低至5折，同時激賺高達$900 cash dollars；以livi PayLater Mastercard®購物新客户可享$1,000迎新獎賞及額外$200現金回贈；憑指定Mastercard卡簽賬滿$1,000更即減$100。

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責任編緝：張懿慧

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