【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女

▲ 救護員救治血肉模糊傷者可惜最終不治，下班回家才知傷者是自己女兒。

生離死別，是人生最難面對的事情。加拿大日前發生了一宗交通意外，車禍中有2名傷者。救護員接報到場後馬上為一名17歲重傷者急救，傷者血肉模糊，情況嚴重，救護員下班回家，驚悉剛才急救傷者是自己親生女，而女兒最終因傷重不治，令人悲傷。

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綜合外媒報導，加拿大日前於高速公路上發生了一宗嚴重車禍，車禍中一人輕傷，自行爬出車內。另一人則身受重傷，被卡於車上，血肉模糊，情況危殆。救護員潔米‧埃里克森（Jayme Erickson）與拍檔接報後到場。

消防員救出傷者後，Jayme Erickson馬上為重傷者進行急救至醫院。下班後的Jayme Erickson回到家中便收到警察通知，她才得知原來剛剛一直在拯救的是自己的女兒。而且傷重得連母親也認不出自己的女兒。Jayme Erickson表示

她的傷太可怕了，可怕得我甚至不認識她！

可惜的是，醫院隨後便通知Jayme Erickson夫婦，女兒蒙塔娜（Montana）傷重不治，家人其後同意拔喉，Montana結束了17年的短暫生命。

Jayme Erickson其後在其facebook上表示

我很感謝與她（Montana）共度的17年，但我還是感到太短。......我永遠不會看到你畢業；我永遠看不到你結婚；我永遠不知道你會成為甚麼樣的人。我愛你勝於世間上的一切。 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

與Jayme Erickson一同到的救護員接受訪問時表示，當時他們是最快到達事發現場。當時不知是自己親生女兒的時候，Jayme Erickson更難過地說，「可能有一個家庭要失去他們的女兒了」，卻不料一語成讖。同事亦表示

這不論是父母還是救護員，任何人也無法想像的惡夢。

Jayme Erickson夫婦於女兒離世後決定把女兒的器官捐贈，預計能移植至2名病人身上。夫婦亦表示雖對女兒的離世感到傷心，但女兒能以這樣的方式幫助別人「繼續活下去」，他們相信女兒也會感到開心。

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責任編輯：羅嘉欣