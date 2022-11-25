【KOL爆料】遭KOL爆講大話惹fans失望　林芊妤親反擊：呢張相代表我識佢？

▲ 林芊妤親身反擊KOL的言論。

KOL兼任瑜伽老師的林芊妤（Coffee）最近捲入富豪飯局事件，花店老闆兼KOL Sean Lam連日來追擊Coffee，指她婚後仍出席富豪飯局。

雖然Coffee表示不認識對方，惟Sean Lam日前發布一張「陳年合照」，更聲稱二人認識近十年。由於有粉絲指Coffee講大話而感失望，身在泰國度假的Coffee立即作出反擊，另外更以千字文感謝丈夫對自已的支持。

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Coffee澄清事件

近日Coffee於Telegram開設群組，跟網民分享運動和瘦身心得，而「富豪飯局事件」發生後，有網民於群組轉發Sean Lam的陳年合照，當中寫道：「又有新料爆， Coffee話唔識人，點知人地有同佢的合照，咁多年都係無誠信。」

當中有粉絲表示對Coffee感到失望，Coffee本尊即於群組澄清事件，寫道：「雖然係私事，不過都係澄清下啦，呢個我10年前嘅男朋友Dan，當時應該係同佢一齊出活動，但我對嗰個人完全無印象，我諗佢同我對『識』嘅定義有好大差距，不過呢張相代表我識佢？咁我日日同咁多唔同嘅人傾計，同合照同去活動，咁好多人識我。」

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Coffee長文抒發感受

及至昨晚，正於泰國度假的Coffee於IG分享一家三口合照，更以長文抒發感受。

Coffee謂感激丈夫多年來的支持，更稱婚後變得更獨立自主，創立自已的運動品牌，Coffee認為新時代女性要靠自己闖出自己的世界，更說所有女性都係最能幹，是內強外柔的女漢子。

另外，她更有感而發寫道：

也許沿路上會有人惡意中傷你

但別讓無謂人去標籤自己的人格和人生

也別理會外面的流言蜚語

把時間和心思留給值得去愛的人

因為你付出過的努力和心血

是不會因別人的一兩句誣蔑就被輕易否定

還有很多愛你的人看到你的努力

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▲ 上月穿瑜珈褲拜山，惹來狠批。（取自instagram）

最後，Coffee指刑太歲的是非年2022快將過去，期待下年的突破和進步，並感謝粉絲支持：「別人的言論不重要～正所謂路遙知馬力，會繼續用我的實力努力走向前。最後，我很想跟你們說一聲，我愛你！謝謝你們的信任和不離不棄！接下來，我會繼續拍更多影片去報答你們。」

其實Coffee今年確實接連惹來是非，3月份時，Coffee的兒子遭網民踩「唔得意」，她隨即霸氣反擊：「Unfollow我啦」，另外上月Coffee穿瑜伽褲去拜山惹來非議，指她不尊重場合，之後更自發進行「着30日瑜伽褲行動」。

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