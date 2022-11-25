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【不老女神】51歲陳霽平近照曝光　粉絲驚嘆零變化：仲係咁靚

保健美顏 13:32 2022/11/25

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51歲陳霽平近照曝光，粉絲驚嘆零變化。

現年51歲的陳霽平（Maria），近年鮮有出現於幕前。於2019年7月起，她的社交平台更有一段頗長時間停止更新，直到早前才再度出帖。陳霽平在帖子中上載了自己身穿晚裝擔任活動司儀的全身照片，只見無論外貌還是身形都依然Fit爆！與昔日並無分別。

最新影片:

繼9月初在IG上載與胞姐Marisa的自拍大頭合照後，日前陳霽平再出post，上載於香港擔任司儀時的照片，只見其中一張穿著淺色晚裝直身照，顯得她身形十分修長，外貌亦仍然亮麗，完全無任何老態，如後生時的模樣對照，亦未見太大變化。

事實上，自與TVB於2008年結束賓主關係後，英文了得的陳霽平不愁飯數，除了有不少司儀工作，過去亦會於網上拍片教英文，或幫人補習英文。她早前亦開設了抖音帳號，並上載了泰國酒店房間Room Tour的短片，透露家姐Marisa陪自己到泰國工作，並留言：「家姐陪我去泰國工作，我太幸福了！ #曼谷 #記錄真實生活 #感恩所有的相遇 #願所有的美好和期待都能如約而至」。

照片曝光後，引來不少網民大讚「仲係咁靚」、「終於見到Miss Chen」、「永遠是女神」及「So beautiful」等。

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責任編輯：羅嘉欣

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