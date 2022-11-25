【萬千星輝賀台慶】TVB台慶夜無罩演出疑變爆疫夜 　馮盈盈丁子朗不適停工休養

▲ TVB台慶夜「無罩」演出過後，傳有10多名藝人確診新冠肺炎。

TVB55周年的《萬千星輝賀台慶》在日前（11月19日）於TVB電視城舉行，大會司儀包括有汪明荃、陳百祥、黎芷珊、鄧梓峰、陳貝兒、錢嘉樂、麥美恩等，同時有近300位藝員參與，天王郭富城任壓軸嘉賓。

在全台上下興奮慶祝的同時，演出的藝人也未有戴上口罩，在防疫措施稍有鬆懈下，即傳出超過10名TVB藝人「中招」，如：馮盈盈、丁子朗、袁文傑、朱智賢、莊思明，眾人更涉及多個劇組、節目，大有機會令疫情一發不可收拾。

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大台下封口令？

據知正在拍新劇《妳不是她》的馮盈盈及丁子朗、《愛．回家之開心速遞》的袁文傑、麥詩晴和古佩玲、為《異空感應》開工的莊思明同告確診，節目《流行都市》的朱智賢、張美妮、吳天佑和林秀怡也接連中招。

有指經理人「下令」確診藝人一律不得公布病況或作出回應，務求封鎖消息。

多名藝人在台慶夜過後確診，最直接影響就是拍攝中的劇集，需因有確診藝人而更改拍攝安排。《妳不是她》監製徐正康受訪時表示指馮盈盈及丁子朗有表示身體不適，劇組會安排先拍其他演員的戲份。

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朱智賢有低燒

朱智賢早前在社交網上表示「基本上淨係流質嘅先會想擺入口」，她接受傳媒訪問時承認自己在11月22日晚上確診，持續有低燒、喉嚨痛、肌肉痛、咳兼且鼻水長流。同告確診的林秀怡則表示喉嚨十分痛。

同樣有份主持《流行都市》的張美妮台慶後兩日中招，不過也不知道感染源頭，更不幸的是已傳染了給女兒與家傭。

至於在台慶夜與滕麗名、林淑敏、許家傑一同行紅地氈的袁文傑也承認確診，指自己只有輕微咳嗽，故病情也不算嚴重。

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「雙陳」齊防疫

向來疼愛妻兒的陳豪堅持在去年TVB頒獎禮上戴外科口罩，做好抗疫措施，更被網民封為被封「抗疫好爸爸」。

陳豪事後解釋明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒的安全，他更表示防疫不是一個人的事，一人確診就連鎖性爆發。

在今年的《萬千星輝賀台慶》中，一眾藝人在開場時「無罩」列陣，不過一完成該部份的拍攝，陳豪、陳貝兒馬上戴緊口罩，盡力保護自己，在一眾藝人當中猶如「漆黑中的螢火蟲」。

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