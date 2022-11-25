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【香港小姐】麥明詩穿Deep V晚裝亮相宴會引爭議　 Louisa騷生活照霸氣反擊【多圖】

娛樂 11:56 2022/11/25

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Louisa回應果然夠霸氣。

「十優港姐」麥明詩離巢無綫後轉職OL，為跨國公司擔任商業顧問，但她都不時在社交網更新動向，更會發表個人意見。

近日KOL「渾水」上載麥明詩出席社交場合的相片，並留言︰「恭喜麥明詩小姐成功在Para Site競投William Lim的作品。她說今次大會主題係泳池，所以她的打扮是尊重大會，我無咁大膽，我著晒成身藍色就算。」

【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕

性感打扮引爭論

相中所見，麥明詩穿上白色長袖外套，但內襯黑色吊帶超Deep V上衣，大騷身材，養眼度爆燈，更引起網民熱議，有些網民大讚她的美好身材，但有些人則認為她穿得太暴露，甚至搶風頭。

其中有一個留言揶揄她：「讀到10優又點？又係拋胸，洗咩讀書呀！問題係可唔可以拋得高貴啲？咁樣好cheap」，但出名EQ高的麥明詩親自留言回應：「當然要讀書啦~讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得。」

由於引起廣泛網民討論，「渾水」再發文解釋麥明詩當日的打扮是穿了一件泳衣在入面，完全符合大會主題，並指因自己多手影相變引起誤會，又希望大家明白︰「麥小姐當刻係參與緊一件好有意義嘅事，幫到藝術界，亦都支持緊藝術空間嘅發展。」

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騷日常照霸氣回應

至於昨晚（11月24日）麥明詩則連環騷日常照霸氣回應，指自己平日穿得十分hea，多數穿親民T-Shirt為主。

相中可見她大多穿簡單T-Shirt，偶以斯文服裝示人，難怪她表示「係呀，平時著得好hea架，你看不見的平常日子。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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