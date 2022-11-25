【輕．功】龔慈恩逆齡演後生女零違和　感激黎耀祥鼓勵合演恩愛夫婦

▲ 《輕．功》

緊接台慶劇《超能使者》推出的《輕．功》，由黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等主演。日前《輕．功》釋出首個劇集宣傳片，並以「100個人，100種共鳴」作宣傳口號。

被選為《2022年香港國際影視展》推介劇集之一的《輕．功》，幕後班底監製黃偉聲，編審龍文康為《老表》系列黃金組合。聲哥除是《學警》及《老表》系列，亦是去年台慶劇《換命真相》監製。

至於龍文康參與過的編劇作品包括電視劇《大時代》、電影《門徒》，聯合編劇的電影《樹大招風》更獲金馬獎最佳原著劇本及香港電影金像獎最佳編劇。

《輕．功》故事講述一代當紅女星繆妙（龔慈恩，公仔飾），下嫁前武師洪十一（黎耀祥飾）後息影，並專心相夫教子，兩公婆多年來人前人後均表現恩愛。

▲ 黎耀祥與龔慈恩齊吊威吔。

劇集一開始，繆妙便因患病時日無多，在倒數的日子，十一竭盡所能、強忍傷痛陪伴積極抗病的愛妻走完人生最後旅程，其間更與一眾好友落力為繆妙完成「飛」的心願...

「輕功」就是一種學懂放「輕」自我的人生「功」課，像是劇中男女主角黎耀祥及龔慈恩，一個要面對「喪偶」，一個要面對「離世」，兩個都是人生重要課題，尤其面對「喪偶」的十一，日子還是要繼續，他最終又如何學會釋懷及放下？

祥仔內心戲騷演技

近年維持一年一劇的祥仔，是次角色再見突破；由於劇情發展偏向生活化、沒有太多戲劇性元素，但隨著發人深省的人生哲學式對白，無論劇情或是人物性格自然流暢，對於演員演技自然是大考驗。

而祥仔這次除了要應付內心戲，更要飾演比自己真實年齡成熟的角色，難得他全程均演繹得入型入格，大大增加了劇集真實性。

▲ 蔣祖曼、朱敏瀚演黎耀祥子女。

公仔最愛白色古裝

至於出名保養得宜的「公仔」龔慈恩，是次不但要飾演病重的繆妙，現年59歲的她更要分飾年青時風華絕代的繆妙。

公仔受訪時感激監製和編劇為她創造這個角色：「繆妙係我從演以嚟最討好嘅角色，喺佢死咗之後仍得到好多人嘅愛，呢樣好難得。至於劇裏面演後生版要經過好多團隊嘅幫忙，包括攝影、燈光、化妝、後期製作等，好多謝大家幫我塑造呢件事。」

公仔特別感激祥仔鼓勵她放開去演：「我有啲古板啲嘅觀念，一把年紀要演啲比較恩愛嘅場口，唔係好放得開去做，好多謝導演同祥哥一直鼓勵我放開去演，同埋依家年代唔同，喺街上好多退休夫婦都好Sweet，其實不論咩年紀，兩夫婦都應該去互相痛愛對方，呢個先係正確嘅態度。」

談到劇中有不少古裝造型及吊威吔場面，公仔笑言從不抗拒吊威吔：「不嬲都覺得幾好玩，反而擔心某啲動作做得比較笨拙，始終依家年紀大未必做到佢哋要求，但今次表現都OK。」

公仔續透露最愛白色系的古裝：「我幾鍾意演古裝，以前試過喺幾個月內演晒人、鬼、神三種唔同古裝角色，仲要同一時間都係着白色衫，感覺都幾特別。」

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