【世界盃2022】瑞士1:0勝喀麥隆　前鋒比列安保路入波舉手拒慶祝背後有洋蔥

▲ 安保路沒有忘本。

卡塔爾世界盃G組首輪賽事瑞士與喀麥隆之戰於昨日（24日）上演，球星沙基利助攻予前鋒比列安保路(Breel Donald Embolo)一球定江山，最終贏1:0，不過安保路為瑞士贏得關鍵性的一球後竟然沒有慶祝，反而高舉雙手及扁扁嘴，原來背後有感人原因。

因為喀麥隆才是他真正的祖國，現年25歲的安保路，出生在喀麥隆的首都雅恩得，小時候父母離異，5歲時與媽媽搬到法國，後來媽媽與瑞士籍的繼父結婚，遂移居瑞士。在本屆世界盃G組小組賽中，對上喀麥隆的第48分鐘，安保路踢進自己的世界盃首球後，舉起雙手，表情明顯看起來很激動，但他拒絕慶祝。

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安保路2014年獲得瑞士公民資格，並選擇代表這隊歐洲球隊，但他並沒有忘本，今場「倒戈」入波後舉起雙手不慶祝，以示對出生地喀麥隆的尊重。

賽前，安保路就承認這將是一場與眾不同的比賽，他認為能夠代表自己成長的國家，對抗自己的出生國，是非常特別的一件事，他說：「喀麥隆是我的家鄉，我的父母來自那裡，我大部分的家人都來自喀麥隆，所以這對我與我的家人來說是一場特別的比賽。」

更重要的是這是一場世界盃的比賽，安保路表達自己的感動，他說：「我很自豪也很高興能夠來到這裡，希望我能與喀麥隆比賽，但最重要的是參加世界盃，這是很特別的一件事。」

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當問到是否會在比賽期間支持喀麥隆，他也直言補充：「當然會，但是瑞士優先，這場比賽之後我會支持喀麥隆。」

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責任編輯︰王明芳