【教育界之恥】與女學生發生關係臭名遠播 男教師改名以「清白之身」再執教鞭

呢個世代行行都講搶人才，教育界也不例外。呢集講到學校搶人才，校長的回應搶人才是其次，重要是避人渣，我比較少聽到教育界語氣咁重，通常好溫柔咁叫「正衰人」就已經很重。

校長講咗幾個「人辦」，但事先講明樹大有枯枝，但枯到咁實屬少見。第一位是老實型：一位仲有一年退休的資深教師，走入校長室提出對工作的不滿，講「校長，老老實實，書，我就唔會教，你又炒我唔到，我又唔會提早退休，你由得我啦。」校長聽到呢度，又嬲又好笑，心諗「你都唔係今年先唔敎書，就算教都唔教得好。」

熱身過後，講另一位經典人辦，若果可以，我希望可以開名。這一位老師在學校與女學生師生戀，甚至懷疑同學生發生關係而被勸辭職。而這位老師沒有離開教育界，以「清白之身」去申請另一學校，原本該名老師已獲得聘用，但校長之間一個電話，臨上任前就「自願辭退」。

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這位老師就諗到辦法——改名，再申請去離島區的學校，但由於這位在原校實在「人神共憤」，結果又被人「通風報訊」而無請到。事件以為已告一段落，但事隔幾年之後，竟然見到這位老師獲得「教學獎」的照片。

這位老師是改過自身的人才，或是未被知道的人渣。學校請人時，要避開這些「人渣」，實在相當不容易。聽完呢位校長的經歷及分享，作為校長知道這些人仍在教育界，說「人渣」也不為過，作為家長，若知道這種老師教導自己的仔女，無立即講粗口已極高修養。

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