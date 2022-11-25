【超市情報】惠康7-11萬寧本周優惠速報　焦點：AE卡簽賬滿$300享$35回贈

▲ 惠康7-11萬寧本周優惠速報，焦點有AE卡簽賬滿$300享$35回贈。（DFI零售集團提供）

惠康超市、7-Eleven及萬寧即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有AlipayHK App用戶關注惠康品牌專頁，可獲贈最高$64優惠券；於6個超市品牌使用美國運通卡簽帳享$35回贈；即日至12月1日，惠康指定薯片或即食麵，$60任選3件。

惠康優惠：

旋風激抵優惠（優惠期：快閃3天 25 – 27/11/2022）

任選常溫奶／榖類早餐／煉奶2件，照價再9折

買任何產品滿$100，加$36換4罐大啤酒

至慳至抵價（優惠期: 25/11 – 1/12/2022）

精選薯片／即食麵，$60任選3件

精選汽水2排加薯片，組合價$56

精選大罐裝啤酒$40，滿$80送3罐生力大啤酒

惠康x美國運通卡優惠：享$35簽賬回贈（優惠期: 2–31/12/2022）

於12月2日至12月31日期間，憑已登記合資格之美國運通卡於全港惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen 及Jasons ichiba實體店單一簽賬滿$300或以上，即可享$35簽賬回贈，每人最多可享1次回贈。優惠只限首30,000張成功登記此優惠之合資格美國運通卡，簽賬回贈將於合資格交易完成後的5個工作天內或於推廣期結束後90天內存入會員已登記卡賬戶內。

惠康x AlipayHK優惠：享高達$64優惠券（優惠期: 2–31/12/2022）

AlipayHK及惠康將於12月2日至12月31日送出最高$64優惠券，顧客於全港惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen 及Jasons ichiba實體店用AlipayHK App掃瞄相關宣傳單張並關注惠康品牌Channel，即可獲得限時優惠。限時優惠券包括:

AlipayHK x 惠康獨家賞

推廣期內，AlipayHK用戶透過AlipayHK流動應用程式掃描指定宣傳品之二維碼，即可於AlipayHK應用程式内惠康品牌Channel或印花專區以3個印花兌換價值$4電子禮券1張，買滿 $80 即減 $4（推廣期: 12月2日至12月31日）

掃碼關注惠康品牌Channel $10優惠

AlipayHK消費獎賞：$2及$3現金券

AlipayHK周六限定消費賞：每周六掃碼關注惠康及特色超市品牌頁後，即可獲得$4消費禮券

AlipayHK 易乘碼：掃碼關注即可獲得$1搭車禮券1張

「$50迎新獎賞」

AlipayHK 全新登記用戶可於AlipayHK App領取惠康及特色超市$50迎新禮券（包括1張價值$20的禮券1張，單一淨消費滿$40或以上時使用; 以及1張價值$30的禮券1張，單一淨消費滿$90或以上時使用。）

惠康x AlipayHK優惠：購物即減高達$10 （優惠期: 1–31/12/2022）

於12月1日起至12月31用AlipayHK更可以優惠價換購以下產品， 於App內領取優惠券並使用AlipayHK付款即可享優惠。

購買葡萄式產品滿$40減$4

購買獅球嘜食油產品滿$70減$5

購買安慕希產品滿$100，即減$10 (只限單一發票)

購買任何嘉頓餅乾類產品滿 $60 減$6

購買 V3D 產品滿 $100, 減$10

推廣期至12月31日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱AlipayHK App。

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萬寧優惠：（優惠期: 25/11/2022 - 1/12/2022）

精選護膚產品買第2件半價

精選萬寧自家品牌產品買第2件半價

精選染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送鈣思寶高鈣原味無糖豆奶1公升1件

精選頭髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送鈣思寶高鈣原味無糖豆奶1公升1件

精選高潔絲/樂而雅產品買第2件半價

精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價的優惠，以2件計，較低價錢的一件半價，不包括出位價、換購價產品。

萬寧網上商店購物優惠由上午6時至晚上11時59分，數量有限，送／售完即止。 部份產品／優惠不適用於澳門分店／萬寧官方網店／Market Place Plus App網上購物服務，優惠受條款及細則約束，詳情請參閱www.mannings.com.hk。

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7-Eleven 優惠：

【$10／罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：23/11/2022 – 29/11/2022）

【$8／件】M&M’s朱古力包裝37克-40克／麥提莎朱古力包裝37克（優惠期：23/11/2022 – 29/11/2022）

【$30／2件】美極歐陸滋味杯牛肝菌／洋蔥燴／法式酸忌廉薯蓉（優惠期：25/11/2022 – 29/11/2022）

【$57／8件】雀巢MEGA／甜筒（各款）（優惠期：25/11/2022 – 29/11/2022）

【$15.5／2支】淳茶舍大紅袍烏龍茶／消茶普洱茶／消茶煎茶／玉露綠茶（無糖）／ 茉莉花茶500毫升膠樽裝（優惠期：25/11/2022 – 29/11/2022）

點擊下圖即看優惠：

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責任編輯：陳麗娜