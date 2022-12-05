研資局資助計劃支援學者研究工作 推動社會學術發展

研究資助局（研資局）多年來推出多項研究資助計劃，大力支援本地大學優秀學者的研究工作，並培育新進研究人員以推動香港高等教育界的研究發展。當中，研資局於2012年推出的「人文學及社會科學傑出學者計劃」，為人文學及社會科學的傑出學者提供更佳支援，使他們可以專注於研究及發展工作；而於同年推出「傑出青年學者計劃」，則旨在培育新進學者，幫助他們為日後的教學及研究事業作好準備。以下兩位應屆得獎者分享各自的抱負及願景，以及研資局撥款對推動研究工作的重要性。

促進科學與宗教對話 探索宇宙真理

香港教育大學的陳文豪教授為應屆「人文學及社會科學傑出學者計劃」得獎者之一，陳教授的研究項目將探討科學與宗教兩者的關係，例如涉及上帝的概念、宇宙的定律及人類的經驗，以尋找當中可討論的空間。陳教授表示，知道該計劃的競爭十分激烈，能得到資助感到十分榮幸，並感激研資局的資助能讓他聘請教學人員以減輕日常教學工作，從而能專注於研究項目。

▲ 香港教育大學陳文豪教授分享獲得計劃資助的重要性。

組織國際會議 定係發表成果

陳教授的項目會透過組織跨學科討論平台及舉辦國際會議，邀請外地及本地學者就科學、哲學及宗教的跨學科議題作出分享，並透過不同學者的對話探索科學與宗教之間的共同點。會議亦將開放給一般市民，包括學生、教師、公眾人士等，以鼓勵他們了解相關的研究範疇和方向。

陳教授留意到縱然香港較少科學與宗教的研究，但亦有不少人對相關議題感到興趣，因而期望能為社會大眾提供渠道以加深了解。他續稱，項目亦旨在促進科學與宗教的對話：「有不少人因相信科學而對宗教感到抗拒，反之亦然，兩個群體往往產生不信任和矛盾，項目所提供的平等對話平台可讓兩方互相理解。」

研究項目需要思考空間

問及研究的動力，陳教授表示研究出於探索未知領域的好奇心，除了閱讀他人的論點外，亦要思考和提出觀點。資源的投入對於研究的發展固然重要，但對於人文學及社會科學的研究發展，陳教授認為更重要的是學者思考的時間和空間，而「人文學及社會科學傑出學者計劃」正好可以讓學者騰出時間專注研究。他鼓勵有興趣研究人文學及社會科學的年青人，可多閱讀並尋找合適的研究題目，他指出：「研究的過程可能是漫長而艱苦，但在獲得成果後會得到具大的成就感。」

▲ 陳教授將透過研究項目探索科學與宗教之間的共同點。

提高飛行器速度 共築航天夢

香港科技大學的傅林教授為應屆「傑出青年學者計劃」得獎者之一，傅教授的研究項目圍繞機械及航空航天工程的基礎理論研究，開發新的模擬方法及計算模型以提升飛行器的效益。傅教授認為該計劃的資助對於其研究項目有很大的幫助，可運用資金聘請研究生協助進行研究，以及利用超級電腦作數據分析及人工智能模擬。

▲ 香港科技大學的傅林教授分享研究項目的願景。

開發新計算模型 減省實驗成本



傅教授講解研究項目時表示，航空工程師在設計高效的飛行器時，需要知道其阻力及升力等參數，因而進一步需對流經飛行器的空氣流動進行預測。工程師在風洞進行實驗時往往需要大量的人力、時間及空間，他們因此需要以更現代化的方式測試飛行器，通過數值模擬計算，以求解控制方程來預測複雜的空氣流動情況，便可節省實驗的時間並有效地獲得飛行器的各項參數從而進行優化。他指出：「項目旨在開發新的方法及數值模擬平台，讓飛行器在更少的實驗成本下得到空氣流動的精確預測。」

現今的商用飛機速度普遍只有0.85馬赫，從香港飛往美國需要14至15小時，時間成本很高。傅教授表示，是次項目獲研資局的資助，相信能夠進行更大的突破，提高飛行器的速度，並解決所面臨的挑戰和問題，例如飛行器在高速飛行時產生的高溫和噪音等。該成果可以幫助工程師設計出下一代的商用飛機，提高其飛行速度從而縮短大眾的交通時間。

發展新機遇 大灣區航空產業作貢獻

傅教授樂見香港近年積極推進科學發展及培育研究人才，其中研資局所管理的各類研究資助計劃對大學學者的研究工作提供極大的幫助。對於培育下一代的研究人才，傅教授鼓勵學生們了解自身的興趣並順從內心，他指出：「若對於研究充滿熱誠，便能克服過程中重重的困難。」他期望透過該研究項目培育更多研究人員，讓他們為大灣區的航空產業作出貢獻。

▲ 傅教授期望透過研究項目培育更多研究人員。

(特約)