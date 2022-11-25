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【著數優惠】購買Babo Botanicals產品滿$300參加大抽獎　可贏2022年度叱咤樂壇頒獎禮門券兩張【附抽獎連結】

休閒消費 12:34 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

即日起購買Babo Botanicals 產品滿$300，有機會獲得今年度叱咤樂壇頒獎禮門券兩張。(品牌提供)

美國護膚品牌Babo Botanicals的產品均經皮膚科醫學測試，不含常見致敏成分，有效滋潤保濕，得眾荷里活女星推薦，如謝茜嘉謝西婷、桂莉芙柏露，甚至連豪門千金 Kourtney Kardashian 也稱之為「值得信任的品牌」。

尤其是皇牌奇蹟保濕霜及有機礦物防曬日霜，是針對敏感濕疹肌系列，以有機金盞花及洋甘菊為主要成分，性質溫和零刺激，有助紓敏抗炎，加快肌膚細胞修復，保持肌膚潤澤。

奇蹟保濕霜(無香料)$145：獲EWG認證天然和安全，蘊含有機洋甘菊，有助緩和痕癢、減少刺激。(品牌提供)

品牌於今個秋冬推出著數優惠，與Katch優惠平台合作推出《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》大抽獎，送出兩張叱咤頒獎禮門券。頒獎典禮將於2023年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館ARENA舉行，現凡購買Babo Botanicals產品滿$300，即有機會參加兩輪抽獎，共送出320張門券。

有機礦物防曬日霜$160：經美國FDA認證有效抵擋UVA及UVB光線，而且成分不堵塞毛孔，用後不感黏笠，適合敏感及濕疹肌用。(品牌提供)

叱咤頒獎禮門券大抽獎詳情：
1. 即日起至12月20日，於指定門市或網店成功購買Babo Botanicals任何正貨產品淨額滿$300，可憑相關發票於此連結登記參加抽獎。

2. 每名參加者總參加次數不限，參加資格以單一發票計算。購買次數愈多，中獎機會愈大。

詳情可於香港網上商店及香港官方網站查閱。

撰文︰郭秀芳

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