【脂肪肝】20歲男每日飲全糖手搖飲品　上吐下瀉求醫揭患脂肪肝

▲ 20歲男大學生每日飲全糖手搖飲品，上吐下瀉求醫揭患脂肪肝。

大量嗜甜會對身體健康構成威脅。台灣一名20歲男大學生因肚痛、上吐下瀉求醫，結果意外發現他嗜甜如命的飲食習慣，導致其患上嚴重脂肪肝。

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急症科醫生魏智偉在《醫師好辣》節目分享案例，指有一名年僅20歲男生因嚴重腹痛、上吐下瀉等類似腸胃炎症狀求醫，卻在接受打針治療後不見效。魏醫生對其進一步用超聲波掃描發現，患者的肝「整個發亮」，年紀輕輕竟患上脂肪肝，令醫生震驚。

魏醫生表示，在觀察患者體型及瞭解飲食習慣後，明白與其患脂肪肝有莫大關聯。據患者媽媽所述，患者從高中開始每天會喝一杯全糖全冰手搖飲料，甚至在購買了已加蜜糖的燒仙草後，再額外添加果糖，是名副其實嚴重嗜甜的「螞蟻人」。

醫生又解釋，患者病情雖可能與脂肪肝無關，但意外的發現也讓他做出告誡：

脂肪肝嚴重也會造成肝炎，慢慢時間久了也可能造成肝硬化。而肝癌有20%是非病毒性造成，必須要正視，因吃太多精緻糖會轉換成肝醣，過量儲存在肝裏就會變成三酸甘油酯，即脂肪肝。太愛吃甜食過量，真的不好！

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8類護肝食物

台灣營養師余朱青表示，護肝要從減輕肝臟負擔做起，平日保持均衡飲食，吃原形食物，多吃蔬果，少吃加工食物。她指出，吃對食物是護肝的有效方式，建議進食含以下8類營養素的食物：

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責任編輯：羅嘉欣