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【周末好去處】鰂魚涌K11首個特色市集　食買玩打造港島東假日好去處【內附地址】

休閒消費 10:26 2022/11/28

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特色市集「The Little Big Lane」本周開幕。(機構提供)

位於鰂魚涌的K11 ATELIER King's Road除了在剛過去於10月引入韓國知名大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG創新藝術展覽及活動外，最近舉辦為期3個月，橫跨聖誕節、除夕至新年的特色市集「The Little Big Lane」，更會每兩個星期轉換不同攤檔，提供豐富多樣的產品和美食選擇，打造港島東吃喝玩樂假日好去處！

市集在辦公大樓地下大堂及K11 HACC擺放合共9個攤檔，當中包括由「ALIVE FOOD」帶來有機酵母發酵的有機麵包和各式健康佐醬、以硬幣為原材料製作出不同創意手工首飾製品的「Dee Gogh」、希臘咖啡品牌「Coffee Island」、台灣風味曲奇「WA!COOKIES HK」，還有由4位香港年輕人創立的本地香水品牌「THE SCENTIST HK」等。不論是咖啡好物、果茶、有機健康食品等，均一應俱全。場內並設置美食車，每逢周日更推出收集印章小遊戲，可獲精美禮品一份。臨近聖誕將派發聖誕糖果、百變氣球及舉辦聖誕工作坊等，屆時辦公大樓門外會置放聖誕樹，並以銀白燈球作點綴，讓聖誕氣氛更濃厚。

同場加映ARTE M HONG KONG，這個大型沉浸式數碼藝術展覽設於K11 ATELIER King's Road的2樓 K11 HACC展覽空間，方便大眾一邊食買玩，一邊體驗感官盛宴。

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The Little Big Lane
日期：即日至2023年2月5日（逢星期四至日）
地點：K11 ATELIER英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC

記者：李越樺

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