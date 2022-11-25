【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　裁判官裁定6人罪成

▲ 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人各否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，今（25日）於西九龍裁判法院被裁定6人罪名成立。裁判官指各被告為基金幹事，基金觸及公眾，宗旨帶有政治目的，不屬獲豁免註冊的慈善信託，遂裁定罪成。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

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記者：陳曉欣