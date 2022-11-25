  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 14:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　6人被裁定罪成罰款共22,500元

社會 13:04 2022/11/25

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

612人道支援基金5名信託人，何秀蘭、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強（左起）各被判罰款4,000元。（陳曉欣攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人各否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，今（25日）於西九龍裁判法院被裁定6人罪名成立。裁判官指各被告為基金幹事，基金觸及公眾，宗旨帶有政治目的，不屬獲豁免註冊的慈善信託，遂裁定罪成。5名信託人被判罰款4,000元，秘書施城威則被判罰款2,500元。

秘書長施城威則被判判罰款2,500元。（陳曉欣攝）

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管
14:23 2022/10/26
【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團
15:03 2022/11/02
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團
【交回資料】前612基金施城威遭國安處撿走資料　入稟高院要求交還禁制查閱
12:28 2022/11/15
【交回資料】前612基金施城威遭國安處撿走資料　入稟高院要求交還禁制查閱
【電話詐騙】男子被指違反防疫條例　190萬元存款遭轉走
今日 10:12
【電話詐騙】男子被指違反防疫條例　190萬元存款遭轉走
【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元
今日 12:02
【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元

你可能感興趣

【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管
14:23 2022/10/26
【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團
15:03 2022/11/02
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團
【交回資料】前612基金施城威遭國安處撿走資料　入稟高院要求交還禁制查閱
12:28 2022/11/15
【交回資料】前612基金施城威遭國安處撿走資料　入稟高院要求交還禁制查閱
罪案 九龍 律師 天主教 歌手 基金 陳日君 何韻詩 政治 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】點心放題4人狂落60碟點心　被批貪心港男靠1招反駁無浪費
13:44 2022/11/24
【網絡熱話】點心放題4人狂落60碟點心　被批貪心港男靠1招反駁無浪費
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
14:05 2022/11/24
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】
13:18 2022/11/24
【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】