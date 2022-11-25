【世界盃2022】C朗5屆入球成史上第一人　遺憾父酗酒早逝未能見證成就

▲ C朗成為世界盃連續5屆都有入球的第一人。

2022年卡塔爾世界盃周四（24日）最後兩組首輪分組賽中，由剛與曼聯解約的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）帶領葡萄牙對加納，換邊後更搏得十二碼親自操刀射入，成為史上第一位連續5屆世界盃都有入球的球員。37歲的C朗曾提及自己雖已名成利就，但遺憾父親早於自己20歲時，便因酗酒引發肝衰竭病逝。

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英超球會曼聯在葡萄牙賽前兩日宣布，與C朗達成解約協議，即時生效，因此C朗這名葡萄牙隊長今仗以自由身帶領國家隊出賽。C朗表現落力，上半場展示其超強彈跳力，更食了「詐糊」，葡萄牙與加納半場互交白卷。

▲ C朗搏到十二碼並親自操刀射入。（FIFA.com）

換邊後，C朗搏到十二碼並親自操刀射入破蛋，成為連續五屆世界盃都有入球的第一人，創造歷史。雖然葡萄牙大部分時間主導戰局，但後防有失誤，最後只能險勝加納3:2。賽後C朗在社交平台發表感言︰

我們在今屆世界盃首戰取得非常重要的勝利，但未有任何收獲，這只是第一步！我們仍然會專注追求我們的目標，加油葡萄牙！

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父酗酒肝衰竭亡 母患乳癌

37歲的C朗已到球員生涯尾聲，奪過7次聯賽冠軍、5次歐聯冠軍、1次歐洲國家盃，以及個人5座金球獎、5次世界足球先生及4座歐洲金靴獎，惟C朗從未奪得世界盃冠軍。

縱然早已名成利就，但他在一次訪問表示，最遺憾父親José因酗酒引發肝衰竭病逝，終年52歲，未能見證他往後大部分成就。期間他看到爸爸生前的片段，更一度感觸落淚，「我的媽媽、兄弟，甚至我的孩子也看到我的成就，唯獨爸爸看不到，他太早離去。」

▲ C朗今年迎來第5名女兒出世。（C朗IG圖片）

而C朗的媽媽亦於2007年患上乳癌，待母至孝的他與媽媽攜手戰勝癌魔，促使C朗捐贈10萬英鎊（約94.7萬港元）予治療媽媽癌病的醫院，興建一間癌症中心，以答謝院方挽救了媽媽的生命。

現時C朗與女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）育有5名子女，包括今年4月出生的龍鳳胎女嬰。洛迪古絲原本懷上雙胞胎，惟龍鳳胎男嬰夭折，只有女嬰平安出世，他坦言痛失愛兒是父母最大的痛。

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童年貧窮捱餓獲好心人送漢堡

此外，C朗一直懷著感恩的心，藉著訪問公開尋找恩人。C朗稱自己12歲時貧窮捱餓，到球場附近的麥當勞乞討，獲3名好心女店員免費派漢堡包。C朗希望邀約3人共晉晚餐報恩。

真正女店員Edna聽到C朗的呼籲後終於現身，她讚揚C朗為人謙卑，「對他來說我不是任何人，我不值得他如此記掛。」Edna稱贈C朗漢堡包已是多年前發生，很高興見到當年的窮小子能有今天的成就，更難得是他貴為球王，仍沒有忘本。兩人現已取得聯絡，並保持友好關係。

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責任編輯︰林綺玲