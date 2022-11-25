【明星育兒】不強迫2歲女兒讀興趣班　RB阿正與太太尚羚讓女兒過快樂童年

▲ 豆豆常在家中聽到媽媽唱歌、阿正彈吉他。

RubberBand隊長兼結他手馮庭正（阿正）與爵士歌手太太尚羚（Sherine，前名：黃淑玲）早前為女兒豆豆慶祝兩歲生日，問他們準備了甚麼生日禮物給囡囡？Sherine說：「因為我們12月將到日本旅行兼滑雪，所以買了一套滑雪衣給她。」

Sherine透露出發前要完成迪士尼聖誕音樂盛會表演，屆時將與爵士樂結他手包以正於城堡舞台演出，現正積極採排。她笑言：「我現在每天都會在家練歌，豆豆會在旁邊隨著節拍擺動身體，更能哼出部分旋律。」她透露女兒很喜歡米奇老鼠，時常要求穿米奇老鼠衣服，故很希望屆時帶女兒到現場，讓她親眼看到媽媽與米奇老鼠同台演出。

▲ 出發去日本前，尚羚將與爵士樂結他手包以正於城堡舞台演出。

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問到女兒有否遺傳到他們的音樂天份？Sherine表示豆豆常在家中聽到她唱歌、阿正彈吉他，在耳濡目染之下，對音樂也產生興趣。問到有沒有讓豆豆學樂器？她笑言女兒年紀尚小，只上過短期playgroup，暫時並沒有報讀任何興趣班。她續說：「我與阿正都不是怪獸家長，我們不會強迫她學東西，但阿正有讓她試彈結他，引起她對音樂的興趣及好奇心。」Sherine坦言希望待豆豆長大後，一家三口能一起「Jam歌」。

帶女兒一起外遊

豆豆來年將要入讀幼稚園，問他們會讓女兒入讀國際學校還是傳統幼稚園？Sherine表示初步打算報讀傳統幼稚園，但因為自己來自馬來西亞，不懂得看中文，擔心自己無法教導女兒，笑言屆時要與囡囡一起學習。她續說：「我與阿正因工作關係，時常要離港工作，來年豆豆正式上學，她就不能時常出遊。因此，我們特別珍惜這段時光，計劃這一年到哪裏都會帶她一起，讓她在不同國家報讀短期課程或興趣班，吸收不同知識，過一個快樂童年。」

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責任編輯︰王明芳