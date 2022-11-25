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【迪士尼樂園】灰姑娘旋轉木馬完成翻新　團隊難忘貼金箔時閉氣降低空氣流動

社會 12:36 2022/11/25

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灰姑娘旋轉木馬完成翻新，團隊難忘貼金箔時閉氣降低空氣流動。（專頁《米通》圖片）

迪士尼樂園中的遊樂設施「灰姑娘旋轉木馬」最近完成翻新工程，新增了一匹領頭木馬，並為原有的領頭木馬修補、打磨、重新上色等，冀進一步宣揚多元文化。團隊難忘貼金箔時要小心謹慎，甚至要閉氣進行。

 

專門負責美術效果及顏色的顏色助理Zue第一次主理領頭木馬嘅設計。在首席美術指導Murphy的幫助下，Zue成功將眾多公主、女王與王子的服飾顏色結合，將所有顏色和諧地應用到馬匹上，為兩隻領頭木馬設計出兩套全新的色調。新馬經過大半年時間設計，再交由設施服務部職員執行方案。

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兩隻領頭木馬由油漆房高級技術員Carvin、On On 、技術員Shackey和Jimmy負責修補、打磨、調色、上色等多個翻新工序。每隻木馬需時7個星期才完成，通常每隻木馬只有10幾種顏色，而領頭木馬身上則有超過30種顏色。加上更仔細嘅線條同陰影設計，令到木馬顯得更豐富立體。

Jimmy憶述其中最深刻為兩隻領頭木馬身上貼金箔和銀箔。由於貼金箔的環境要控制得好好，需要團隊的配合，將空氣流動降低，「貼嘅時候要封咗工作區域，唔可以有人行過同開風扇，仲要閉氣進行添㗎！」

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責任編輯：陳麗娜

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