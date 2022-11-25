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【叱咤樂壇】COLLAR未能打入組合最後5強　張敬軒獨力對戰MIRROR成員

娛樂 13:01 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（陳慧安 攝）

明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》，當中「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票將於今日（11月25日）中午12時截止，最新5強走勢出爐。

樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

截至今日中午12時，最新5強走勢如下（排名依筆劃序）：

最後五強（排名依筆劃序）
男歌手︰呂爵安、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆
女歌手︰Serrini、方皓玟、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜
組合   ︰Dear Jane、ERROR、MIRROR、RubberBand、艾粒ILUB

即男歌手方面，之前入7強MC張天賦、林家謙出局，成為張敬軒一人力戰MIRROR成員。女歌手方面，晉身7強的岑寧兒、衛蘭未能打入5強。而組合，C AllStar、COLLAR遭淘汰，不入5強。

第三階段投票將於下週一11月28日正午12時至12月2日正午12時進行。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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