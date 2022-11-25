【喪偶式育兒】雙職媽媽返工湊仔一腳踢 老公睇電視玩手機懶理家事
雙職媽媽，既要返工又要照顧家庭，真係會做到身心俱疲，有台灣媽媽在網上吐苦水，列出自己和老公的日常時間表，自己每朝06：30起床準備早餐，照顧兒子，之後返工再趕回家買餸煮飯，更有一堆家務要做，而老公下班回家只會睇電視、用電腦或玩手機，懶理家事，日日無限輪迴，令她心灰地說：「我看我真的是哪天喪偶了也沒感覺。」
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該名台灣媽媽日前在Dcard發帖，主題是「育兒 喪偶式育兒有多累？」，她先列出自己和老公的日常時間表，她每朝06：30起床，準備一家三口的早餐，之後要返工，收工又要趕去買餸煮飯，一直忙到晚上10點才有機會有自己的me time，而她的老公下班回家後，食飽飽便只會睇電視、用電腦或玩手機，著他幫手做家務，即自認是豬隊友，「我笨手笨腳做不好！」
|時間
|人妻
|人夫
|06：30
|起床洗漱、幫全家準備早餐
|還在睡
|07：00
|叫醒孩子和老公，催賴床的孩子，給他拿衣服，帶他去洗漱
|悠閒起床洗漱
|07：20
|換衣服、整理自己，同時顧孩子有沒有好好吃
|已經在吃早餐，邊滑他的手機
|07：45
|收拾餐桌和廚房（早餐通常都帶到公司吃）
|出門上班，順便帶孩子去幼兒園
|08：00
|出門上班
|17：30
|下班，去接孩子，有時需要先去超市採買
|還在上班
|18：30
|到家，讓孩子先自己畫畫或看電視，我準備晚餐
|還沒回來
|19：15
|晚餐差不多弄好，邊吃邊哄孩子，讓他不要挑食好好吃飯
|差不多回家，邊吃晚餐邊滑手機
|19：45
|一邊哄孩子吃完飯，一邊整理剩菜、洗碗、收拾餐桌廚房
|去洗澡
|20：00
|帶孩子一起去洗澡，有時需要順便洗廁所
|在看電視or用電腦or滑手機
|20：40
|陪孩子玩一會兒（他最近會吵要我陪他玩警察跟恐龍遊戲）
|在看電視or用電腦or滑手機
|21：00
|哄孩子睡，哄不睡就讓他先自己玩或帶他一起做家事
收衣服、摺衣服、洗衣服、收垃圾、丟垃圾、吸地板、收客廳、收玩具......
|在看電視or用電腦or滑手機，偶爾會出來幫我拿垃圾下去丟
|22：00
|孩子通常已被哄睡，這時我才有自己的時間 可以處理工作、保養、滑滑手機、休息一下
（偶爾需要晾衣服）
|還在看他的電視or用他的電腦or滑他的手機
台媽指孩子長大了一點，現在輕鬆了，最痛苦的時間已過去，
最痛苦的是孩子還小那段時間，吃啊睡啊洗澡啊上廁所啊通通都要我來處理，陪他玩聽他說話哄他還要隨時注意他的身體狀況。
她坦言老公除了賺錢，還能為家裡做什麼，叫他幫忙做家務，他卻說：他笨手笨腳做不好！叫他陪孩子，他說：他要加班，他很忙！台媽慨嘆「我看我真的是哪天喪偶了也沒感覺！」
貼文一出，即引起熱議，網民表示喪偶式裡的男方大多數都覺得自己有賺錢，很厲害很辛苦，但那真的是最普通的一件事情，他們搞得好像沒有結婚生小孩的人不用工作上班賺錢似的。
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責任編輯︰王明芳