【喪偶式育兒】雙職媽媽返工湊仔一腳踢　老公睇電視玩手機懶理家事

▲ 雙職媽媽，又要返工又要照顧家庭，都幾辛苦！爸爸幫吓手啦！

雙職媽媽，既要返工又要照顧家庭，真係會做到身心俱疲，有台灣媽媽在網上吐苦水，列出自己和老公的日常時間表，自己每朝06：30起床準備早餐，照顧兒子，之後返工再趕回家買餸煮飯，更有一堆家務要做，而老公下班回家只會睇電視、用電腦或玩手機，懶理家事，日日無限輪迴，令她心灰地說：「我看我真的是哪天喪偶了也沒感覺。」

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該名台灣媽媽日前在Dcard發帖，主題是「育兒 喪偶式育兒有多累？」，她先列出自己和老公的日常時間表，她每朝06：30起床，準備一家三口的早餐，之後要返工，收工又要趕去買餸煮飯，一直忙到晚上10點才有機會有自己的me time，而她的老公下班回家後，食飽飽便只會睇電視、用電腦或玩手機，著他幫手做家務，即自認是豬隊友，「我笨手笨腳做不好！」

時間 人妻 人夫 06：30 起床洗漱、幫全家準備早餐 還在睡 07：00 叫醒孩子和老公，催賴床的孩子，給他拿衣服，帶他去洗漱 悠閒起床洗漱 07：20 換衣服、整理自己，同時顧孩子有沒有好好吃 已經在吃早餐，邊滑他的手機 07：45 收拾餐桌和廚房（早餐通常都帶到公司吃） 出門上班，順便帶孩子去幼兒園 08：00 出門上班 17：30 下班，去接孩子，有時需要先去超市採買 還在上班 18：30 到家，讓孩子先自己畫畫或看電視，我準備晚餐 還沒回來 19：15 晚餐差不多弄好，邊吃邊哄孩子，讓他不要挑食好好吃飯 差不多回家，邊吃晚餐邊滑手機 19：45 一邊哄孩子吃完飯，一邊整理剩菜、洗碗、收拾餐桌廚房 去洗澡 20：00 帶孩子一起去洗澡，有時需要順便洗廁所 在看電視or用電腦or滑手機 20：40 陪孩子玩一會兒（他最近會吵要我陪他玩警察跟恐龍遊戲） 在看電視or用電腦or滑手機 21：00 哄孩子睡，哄不睡就讓他先自己玩或帶他一起做家事

收衣服、摺衣服、洗衣服、收垃圾、丟垃圾、吸地板、收客廳、收玩具...... 在看電視or用電腦or滑手機，偶爾會出來幫我拿垃圾下去丟 22：00 孩子通常已被哄睡，這時我才有自己的時間 可以處理工作、保養、滑滑手機、休息一下

（偶爾需要晾衣服） 還在看他的電視or用他的電腦or滑他的手機

台媽指孩子長大了一點，現在輕鬆了，最痛苦的時間已過去，

最痛苦的是孩子還小那段時間，吃啊睡啊洗澡啊上廁所啊通通都要我來處理，陪他玩聽他說話哄他還要隨時注意他的身體狀況。

她坦言老公除了賺錢，還能為家裡做什麼，叫他幫忙做家務，他卻說：他笨手笨腳做不好！叫他陪孩子，他說：他要加班，他很忙！台媽慨嘆「我看我真的是哪天喪偶了也沒感覺！」

貼文一出，即引起熱議，網民表示喪偶式裡的男方大多數都覺得自己有賺錢，很厲害很辛苦，但那真的是最普通的一件事情，他們搞得好像沒有結婚生小孩的人不用工作上班賺錢似的。

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責任編輯︰王明芳