【港區國安法】涉國安法案黎智英准聘英大狀　律政司向終院申上訴許可下周一判決

▲ 獲聘的英國御用大律師Tim Owen (中）今亦到終院旁聽。（梁錦麟攝）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件將於12月1日開審。黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護獲批，律政司就決定提出上訴被駁回，早前向上訴庭申請上訴許可至終審法院被拒，今（25日）於終審法院將就上訴許可申請進行聆訊，法官聽取各方陳詞後，押後至下周一（28日）頒布書面裁決。獲聘的英國御用大律師Tim Owen今亦到終院旁聽。

黎智英（74歲）早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港，處理即將於12月1日開審之案件獲批。律政司就決定提出上訴，申請透過書面處理，上訴庭於11月9日頒下判詞拒絕申請。律政司其後向上訴庭申請上訴許可至終審法院，申請透過書面處理，上訴庭早前拒絕受理申請。

是次案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛審理。律政司是次申請繼續由前律政司司長、資深大律師袁國強代表；黎智英（73歲）則由資深大律師彭耀鴻及關文渭代表，獲聘的英國御用大律師Tim Owen今亦到終院旁聽。

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記者：梁錦麟